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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду
Иллюстративное фото
Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность, заявил МИД КНР.
Ранее США обязали Китай закрыть генконсульство в Хьюстоне.

Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон дал такое поручение, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД КНР назвал это политической провокацией и пообещал предпринять ответные действия.

В связи с этим утром 24 июля Пекин уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".

Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.

Подчеркивается, что Китай не хотел бы видеть такую ситуацию в отношениях Пекина и Вашингтона, которая возникла в настоящий момент, "ответственность полностью лежит на США".


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 11:43
Цитата: Daulet201999
Вроде обещали отказаться от доллара, жгли их и чё?

Пока Китай не избавится от ценных бумаг США их валютный резерв будет именно в долларах, поэтому в ближайшее время они от $ не откажутся.
 
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  • elek
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:09
Янки ведут себя как слон в посудной лавке.
Но усмирить их можно только сообща.
И, похоже, все к этому и идет.
Но пока США беспредельничают, "защитники" прав человека хреновы.
 
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  • Василий Кравчук
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 10:22
Вроде обещали отказаться от доллара, жгли их и чё?
 
 

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