1740 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано еще 1740 случаев заражения коронавиурсной инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.



Из 1740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией симптомных носителей - 924, бессимптомных - 816.



Всего в стране число заражений достигло 80 226 случаев COVID-19:



в Алматы - 10318 (+220),

в Атырауской области - 9866 (+156),

в Нур-Султане -9494 (+251),

в Карагандинской области - 7831 (+150),

в Западно-Казахстанкой области - 5211 (+91),

в Восочно-Казахстанкой области - 5129 (+215),

в Шымкенте - 4615 (+39),

в Алматинской области - 3933 (+53),

в Жамбылской области - 3183 (+61),

в Актюбинской области - 2910 (+36),

в Павлодарской области - 2753 (+109),

в Кызылординской области - 2706 (+80),

в Северо-Казахстанкой области - 2625 (+85),

в Мангистауской области - 2583 (+64),

в Туркестанской области - 2571 (+19),

в Акмолинской области - 2261 (+51),

в Костанайской области - 2237 (+60).



Напомним, в мире зафиксирован рекордный скачок заражений COVID-19. За последние сутки, по данным ВОЗ на вечер 24 июля, число зараженных увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек.



Тем временем специалисты клинико-диагностических лабораторий Казахстана заявили, что иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев. По словам медиков, за последнюю неделю среди граждан, которые решили самостоятельно провериться на COVID-19, свыше 50 процентов в той или иной форме уже сталкивались с вирусом.