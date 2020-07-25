1740 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано еще 1740 случаев заражения коронавиурсной инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.
Из 1740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией симптомных носителей - 924, бессимптомных - 816.
Всего в стране число заражений достигло 80 226 случаев COVID-19:
в Алматы - 10318 (+220), в Атырауской области - 9866 (+156), в Нур-Султане -9494 (+251), в Карагандинской области - 7831 (+150), в Западно-Казахстанкой области - 5211 (+91), в Восочно-Казахстанкой области - 5129 (+215), в Шымкенте - 4615 (+39), в Алматинской области - 3933 (+53), в Жамбылской области - 3183 (+61), в Актюбинской области - 2910 (+36), в Павлодарской области - 2753 (+109), в Кызылординской области - 2706 (+80), в Северо-Казахстанкой области - 2625 (+85), в Мангистауской области - 2583 (+64), в Туркестанской области - 2571 (+19), в Акмолинской области - 2261 (+51), в Костанайской области - 2237 (+60).
Напомним, в мире зафиксирован рекордный скачок заражений COVID-19. За последние сутки, по данным ВОЗ на вечер 24 июля, число зараженных увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек.
Тем временем специалисты клинико-диагностических лабораторий Казахстана заявили, что иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев. По словам медиков, за последнюю неделю среди граждан, которые решили самостоятельно провериться на COVID-19, свыше 50 процентов в той или иной форме уже сталкивались с вирусом.
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