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В организме каждого второго казахстанца есть антитела к коронавирусу

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 08:36
В организме каждого второго казахстанца есть антитела к коронавирусу
Фото из открытых источников
На сегодняшний день нет длительных наблюдений за продолжительностью жизни антител. Но те научные исследования, которые проводятся, говорят о том, что антитела живут в течение двух-трех месяцев, затем их количество может снижаться.

Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев. Об этом сообщает телеканал КТК со ссылкой на данные специалистов клинико-диагностических лабораторий страны. По их словам, за последнюю неделю среди граждан, которые решили самостоятельно провериться на COVID-19, свыше 50% в той или иной форме уже сталкивались с вирусом, передает zakon.kz.

После резкой вспышки пневмонии, а также небывалого ажиотажа в больницах тысячи казахстанцев стали подозревать коронавирус и у себя. Но пройти ПЦР-тест и убедиться в наличии или отсутствии опасного диагноза смогли далеко не все: сначала цены на анализы взлетели, а после и сами тесты в стране закончились. Тогда неравнодушные граждане решили сдать кровь на антитела, которые, по сути, являются защитной реакцией организма и наглядно свидетельствуют о том, переболел все-таки человек ковидом или нет.

Один из республиканских медцентров начал сбор подобных анализов меньше недели назад. Признаются, результаты тестирования их шокировали.

В пятницу вечером, после первых 300 пациентов, я услышал для меня очень удивительную цифру: 60% положительных результатов на исследование на иммуноглобулин класса G. О чем это говорит? О том, что из 300 пришедших к нам в медицинские офисы людей, сдавших на этот анализ, 60% сталкивались в том или ином виде с ковидом. Фактически они переболели, – говорит генеральный директор медицинской компании Фуат Дивеев.

Поддерживают коллегу и в другой лаборатории. Там с момента начала тестирования на антитела анализы успели взять больше чем у 100 тысяч человек. За последнюю неделю положительные результаты они выявили у 50% клиентов. Специалисты подчеркивают: антитела определяются в организме человека примерно через две недели с момента заражения, но пациентам необходимо внимательно следить за своим самочувствием и при наличии симптомов болезни соблюдать меры безопасности. А вот как долго антитела живут в организме переболевшего, пока точно неизвестно.

На сегодняшний день нет длительных наблюдений за продолжительностью жизни антител. Но те научные исследования, которые проводятся, говорят о том, что антитела живут в течение двух-трех месяцев, затем их количество может снижаться. Вплоть до уровня, который не поддается определению. Здесь все очень индивидуально. Но в некоторых источниках указано, что антитела могут жить в течение полугода, тем самым давая защиту организму от повторного заражения, –говорит директор по маркетингу и инновациям сети клинико-диагностических лабораторий Алексей Балась.

Сейчас в Казахстане дополнительным методом лечения коронавирусной инфекции является переливание плазмы с антителами тяжелым пациентам. В национальной центре крови признаются: забор биоматериала они начали еще в апреле, однако первое время казахстанцы крайне неохотно шли навстречу. Сейчас же наибольшее число доноров наблюдается в столице, Алматы и Таразе.

По стране насчитывается 670 доз сдачи иммунной плазмы. Из них 277 доз уже получили по заявкам медицинские организации. Также 119 доз уже было перелито совместно с интенсивной терапией пациентам. Дополнительным методом лечения считается иммунная плазма, и плюс с основным лечением состояние данных пациентов улучшилось, – говорит зав. отделением комплектования донорских кадров Научно-производственного центра трансфузиологии Эльмира Капеева.

Донорами иммунной плазмы сегодня могут стать не все, у специалистов есть целый ряд требований к кандидатам. Так, казахстанцы должны быть старше 18 лет, не иметь никаких хронических заболеваний, ну и конечно же, переболеть коронавирусом. Причем не в бессимптомной форме. За сдачу крови доноров ждет вознаграждение почти в 20 тысяч тенге. По словам медиков, никакого урона для здоровья такая процедура не несет.

По словам специалистов, самостоятельно выстраивать статистику переболевших коронавирусом, основываясь на результатах анализов на антитела, они не в силах. Данные тестирований медцентры лишь передают эпидемиологам, которые и прогнозируют общую эпидситуацию в стране.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 09:43
Что и следовало доказать, что все мы, в той или иной форме, должны будем переболеть ковидом 19.
 
 

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