Карта с фото и данными всех педофилов доступна в Казахстане

По данным на конец прошлого года, на учете в правоохранительных органах состояли почти полторы тысячи педофилов и более 2800 насильников, передает «Хабар 24».
В настоящее время в в исправительных учреждениях Казахстана сейчас отбывают наказание около 1600 осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Подробную информацию по всем этим делам, в том числе лица и имена насильников, можно увидеть на специальном сайте infopublic.pravstat.kz
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Электронную карту данных о педофилах Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры представил еще несколько лет назад.
На карте в открытом доступе раскладка по регионам и срокам совершения преступлений.
Эту карту должен увидеть каждый родитель, говорится на сайте телеканала.о 156 педофилах
Напомним, в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК создали карту с информацией об уголовных правонарушениях в каждом регионе Казахстана.
Карта уголовных правонарушений в октябре 2019 года содержала сведения о 156 педофилах.
В Комитете по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК отметили, что учет осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних ввели из-за роста преступлений этой категории.