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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Карта с фото и данными всех педофилов доступна в Казахстане

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 08:41
Карта с фото и данными всех педофилов доступна в Казахстане
Фото из открытых источников
По данным на конец прошлого года, на учете в правоохранительных органах состояли почти полторы тысячи педофилов и более 2800 насильников, передает «Хабар 24».

В настоящее время в в исправительных учреждениях Казахстана сейчас отбывают наказание около 1600 осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Подробную информацию по всем этим делам, в том числе лица и имена насильников, можно увидеть на специальном сайте infopublic.pravstat.kz.

Электронную карту данных о педофилах Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры представил еще несколько лет назад.

На карте в открытом доступе раскладка по регионам и срокам совершения преступлений.

Эту карту должен увидеть каждый родитель, говорится на сайте телеканала.о 156 педофилах

Напомним, в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК создали карту с информацией об уголовных правонарушениях в каждом регионе Казахстана.

Карта уголовных правонарушений в октябре 2019 года содержала сведения о 156 педофилах.

В Комитете по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК отметили, что учет осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних ввели из-за роста преступлений этой категории.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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kochevneg (Посетители) Сегодня, 09:45
Полторы тысячи педофилов???

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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Добрых дел (Посетители) Сегодня, 09:21
Комментарий удален за нарушение правил

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 

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