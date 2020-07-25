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Полицейских, пропустивших джип через блокпост "по звонку", сняли на видео

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 09:25
Полицейских, пропустивших джип через блокпост "по звонку", сняли на видео
Кадры из видео
Таксист снял на видео, как полицейские "по звонку" пропустили через блокпост черный джип. Судя по кадрам, видео было снято в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Эта машина вместе со мной приехала. Сотрудник (полиции. - Прим.) взял телефон, и сейчас его (водителя джипа. - Прим.) пропустят. Я работаю в официальном такси и даже во время ЧП мы ездили. А во время карантина сейчас мы не имеем права ездить. Я налоги плачу, а этот человек просто позвонил", - возмутился автор видео, опубликованного в Instagram.

В комментариях к посту некоторые пользователи Сети встали на защиту водителя джипа и полицейских. Кто-то предположил, что водитель авто живет в этом районе, другие посчитали, что он, должно быть, позвонил в отель, где у него оплачена бронь номера.

"В настоящее время видео пользователя социальной сети изучается. Устанавливаются владелец автомашины и обстоятельства пропуска транспортного средства на территорию курортной зоны", - прокомментировали случай в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, на территории Акмолинской области снова начали функционировать 11 круглосуточных блокпостов. Под особым контролем находится Бурабайский район, здесь сосредоточено 6 постов и работают 7 мобильных групп. Зерендинский и Ерейментауский районы также закрыты для въезда. В последнем контрольно-пропускные пункты расположены на дорогах к озерам Сайдалы и Самал.

"К таким мерам пришлось прибегнуть в том числе из-за низкого уровня гражданской ответственности. Жаркие июльские дни как магнитом притягивали людей на пляжи. Забыв обо всех санитарно-эпидемиологических нормах, не взирая на постановление и правила, отдыхающие превратили курортные зоны в потенциальный источник массового заражения", - объяснили усиление в Департаменте полиции.

Въезд разрешили лишь местным жителям и забронировавшим номера в санаториях и отелях.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 бобер (Посетители) Сегодня, 09:33
Да, да, как пить дать в отель звонил!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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