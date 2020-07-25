Полицейских, пропустивших джип через блокпост "по звонку", сняли на видео

Таксист снял на видео, как полицейские "по звонку" пропустили через блокпост черный джип. Судя по кадрам, видео было снято в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz."Эта машина вместе со мной приехала. Сотрудник (полиции. - Прим.) взял телефон, и сейчас его (водителя джипа. - Прим.) пропустят. Я работаю в официальном такси и даже во время ЧП мы ездили. А во время карантина сейчас мы не имеем права ездить. Я налоги плачу, а этот человек просто позвонил", - возмутился автор видео, опубликованного в Instagram.В комментариях к посту некоторые пользователи Сети встали на защиту водителя джипа и полицейских. Кто-то предположил, что водитель авто живет в этом районе, другие посчитали, что он, должно быть, позвонил в отель, где у него оплачена бронь номера."В настоящее время видео пользователя социальной сети изучается. Устанавливаются владелец автомашины и обстоятельства пропуска транспортного средства на территорию курортной зоны", - прокомментировали случай в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.Напомним, на территории Акмолинской области снова начали функционировать 11 круглосуточных блокпостов. Под особым контролем находится Бурабайский район, здесь сосредоточено 6 постов и работают 7 мобильных групп. Зерендинский и Ерейментауский районы также закрыты для въезда. В последнем контрольно-пропускные пункты расположены на дорогах к озерам Сайдалы и Самал."К таким мерам пришлось прибегнуть в том числе из-за низкого уровня гражданской ответственности. Жаркие июльские дни как магнитом притягивали людей на пляжи. Забыв обо всех санитарно-эпидемиологических нормах, не взирая на постановление и правила, отдыхающие превратили курортные зоны в потенциальный источник массового заражения", - объяснили усиление в Департаменте полиции.Въезд разрешили лишь местным жителям и забронировавшим номера в санаториях и отелях.