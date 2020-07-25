Найдено природное вещество, блокирующее коронавирус эффективнее "Ремдесивира"

Вещество гепарин, входящее в состав морских водорослей, способно блокировать COVID-19 намного эффективнее, чем многие специальные противовирусные лекарства, в том числе "Ремдесивир" - главный препарат от коронавируса, применяемый в США. Об этом заявила международная группа ученых, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на NEWS.ru.
Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Discovery. Объектом научной работы стали органические вещества, извлеченные из морских водорослей: три варианта гепарина и два вида фукоиданов. Лабораторные испытания проводились in vitro.
Гепарин является своего рода приманкой. Его молекулы отправляются к вирусу и блокируют его, благодаря чему COVID-19 разрушается естественным способом.
Ученые обратили внимание на данные ретроспективного клинического исследования, согласно которому, предположительно, введение антикоагулянтов, таких как гепарин, может дать лучшие результаты для пациентов, госпитализированных с COVID-19, включая резкое снижение смертности интубированных пациентов.
"Неизвестно, является ли это результатом антикоагулянтной терапии гепарином или в какой-то степени результатом его активности против SARS-CoV-2", - подчеркнули специалисты.
Они отметили, что вдыхание гепарина (например, в спрее) обладает дополнительными преимуществами, такими как уменьшение легочной коагулопатии и воспаления без системного кровотечения. В связи с этим исследователи полагают, что назальный спрей с гепарином или фукоиданами мог бы использоваться для лечения коронавируса на ранних стадиях и даже для его профилактики.
"Мы учимся блокировать вирусную инфекцию. Это знание нам понадобится, если мы хотим быстро противостоять пандемиям. Реальность такова, что у нас нет хороших противовирусных препаратов. Чтобы защитить себя от будущих пандемий, нам понадобится арсенал подходов, которые мы можем быстро адаптировать к появляющимся вирусам", - заявил руководитель исследования, профессор Политехнического института Ренсселера Джонатан Дордик.
Отметим, что власти США купили 90 процентов мировых запасов "Ремдесивира", с успехом применяющегося при лечении COVID-19.
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