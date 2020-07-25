«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.09 KZT
  • €1 = 480.18 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Найдено природное вещество, блокирующее коронавирус эффективнее "Ремдесивира"

Просмотров:614 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Найдено природное вещество, блокирующее коронавирус эффективнее "Ремдесивира"
© Reuters
Вещество гепарин, входящее в состав морских водорослей, способно блокировать COVID-19 намного эффективнее, чем многие специальные противовирусные лекарства, в том числе "Ремдесивир" - главный препарат от коронавируса, применяемый в США. Об этом заявила международная группа ученых, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на NEWS.ru.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Discovery. Объектом научной работы стали органические вещества, извлеченные из морских водорослей: три варианта гепарина и два вида фукоиданов. Лабораторные испытания проводились in vitro.

Гепарин является своего рода приманкой. Его молекулы отправляются к вирусу и блокируют его, благодаря чему COVID-19 разрушается естественным способом.

Ученые обратили внимание на данные ретроспективного клинического исследования, согласно которому, предположительно, введение антикоагулянтов, таких как гепарин, может дать лучшие результаты для пациентов, госпитализированных с COVID-19, включая резкое снижение смертности интубированных пациентов.

"Неизвестно, является ли это результатом антикоагулянтной терапии гепарином или в какой-то степени результатом его активности против SARS-CoV-2", - подчеркнули специалисты.

Они отметили, что вдыхание гепарина (например, в спрее) обладает дополнительными преимуществами, такими как уменьшение легочной коагулопатии и воспаления без системного кровотечения. В связи с этим исследователи полагают, что назальный спрей с гепарином или фукоиданами мог бы использоваться для лечения коронавируса на ранних стадиях и даже для его профилактики.

"Мы учимся блокировать вирусную инфекцию. Это знание нам понадобится, если мы хотим быстро противостоять пандемиям. Реальность такова, что у нас нет хороших противовирусных препаратов. Чтобы защитить себя от будущих пандемий, нам понадобится арсенал подходов, которые мы можем быстро адаптировать к появляющимся вирусам", - заявил руководитель исследования, профессор Политехнического института Ренсселера Джонатан Дордик.

Отметим, что власти США купили 90 процентов мировых запасов "Ремдесивира", с успехом применяющегося при лечении COVID-19.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:31
Пошло-поехало.
Сейчас народ массово начнет гепарин с аптек скупать.
Я так-то напомню, если кто комменты читает, что гепарин - грубо говоря, препарат для разжижения крови. Это лекарство. Его нельзя просто так принимать, потому что на заборе написали, что он спасет от КОВИД.
И так на всякий случай вот его побочные эффекты:

Действуя на свёртывающую систему, гепарин способен спровоцировать тромбоцитопению, желудочно-кишечные кровотечения, кровотечение в месте введения, в областях, подвергающихся давлению, из операционных ран, а также кровоизлияния в других органах.
Со стороны пищеварительной системы отмечается тошнота, снижение аппетита, рвота, диарея, повышение активности печёночных трансаминаз.
Возможны также аллергические реакции: гиперемия кожи, кожный зуд, лихорадка, крапивница, ринит, бронхоспазм, коллапс, анафилактический шок.
При длительном применении побочное действие выявляется и со стороны костно-мышечной системы: остеопороз, спонтанные переломы.
Прочие: преходящая алопеция, гипоальдостеронизм.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • OlegVak
  • Neo_454
 Guz (Посетители) Сегодня, 13:00
В таком случае пару гепариновых инъекций в область живота могут спасти?
Тогда вопрос,почему не делают и почему до сих пор много смертей?
Неужели тупо избавляются от пожилых и стариков и делают это злонамеренно?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Guz
 Beluy (Посетители) Сегодня, 12:37
Хана флоре озёр морей и рек
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика