Найдено природное вещество, блокирующее коронавирус эффективнее "Ремдесивира"

Вещество гепарин, входящее в состав морских водорослей, способно блокировать COVID-19 намного эффективнее, чем многие специальные противовирусные лекарства, в том числе "Ремдесивир" - главный препарат от коронавируса, применяемый в США. Об этом заявила международная группа ученых, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на NEWS.ru.



Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Discovery. Объектом научной работы стали органические вещества, извлеченные из морских водорослей: три варианта гепарина и два вида фукоиданов. Лабораторные испытания проводились in vitro.



Гепарин является своего рода приманкой. Его молекулы отправляются к вирусу и блокируют его, благодаря чему COVID-19 разрушается естественным способом.



Ученые обратили внимание на данные ретроспективного клинического исследования, согласно которому, предположительно, введение антикоагулянтов, таких как гепарин, может дать лучшие результаты для пациентов, госпитализированных с COVID-19, включая резкое снижение смертности интубированных пациентов.



"Неизвестно, является ли это результатом антикоагулянтной терапии гепарином или в какой-то степени результатом его активности против SARS-CoV-2", - подчеркнули специалисты.



Они отметили, что вдыхание гепарина (например, в спрее) обладает дополнительными преимуществами, такими как уменьшение легочной коагулопатии и воспаления без системного кровотечения. В связи с этим исследователи полагают, что назальный спрей с гепарином или фукоиданами мог бы использоваться для лечения коронавируса на ранних стадиях и даже для его профилактики.



"Мы учимся блокировать вирусную инфекцию. Это знание нам понадобится, если мы хотим быстро противостоять пандемиям. Реальность такова, что у нас нет хороших противовирусных препаратов. Чтобы защитить себя от будущих пандемий, нам понадобится арсенал подходов, которые мы можем быстро адаптировать к появляющимся вирусам", - заявил руководитель исследования, профессор Политехнического института Ренсселера Джонатан Дордик.



Отметим, что власти США купили 90 процентов мировых запасов "Ремдесивира", с успехом применяющегося при лечении COVID-19.