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«Тебе нужно меньше жрать»: Тренеры сборной РК по синхронному плаванию довели спортсменку до булимии и суицидальных мыслей

Просмотров:483 Опубликовано: Сегодня, 15:45
«Тебе нужно меньше жрать»: Тренеры сборной РК по синхронному плаванию довели спортсменку до булимии и суицидальных мыслей
Фото: Instagram/yana_polyarnaya
Экс-член национальной сборной Казахстана по синхронному плаванию Яна Дегтярева опубликовала пост, в котором рассказала об издевательствах со стороны бывших тренеров. По словам девушки, жесткими диетами ее довели до расстройства пищевого поведения и суицидального настроения, постоянно указывая на ее «некрасивое тело в бассейне». Журналист ИА «NewTimes.kz» рассказывает непростую историю спортсменки.

«Я хочу быть услышанной всеми, особенно молодыми спортсменками. Я экс-член национальной сборной Казахстана по синхронному плаванию — Дегтярева Яна.

Мне очень тяжело было решиться записать это видео. То через что я прошла, я никому никогда не пожелаю! Все происходящее со мной было по вине тренерского состава Национальной Сборной РК.

Никому не желаю сталкиваться с такими психологическими травмами, которые приводят иногда к необратимым последствиям. Потому что ты останешься с этой проблемой один на один, и тренер будет безразличен к твоей проблеме», — пишет Яна на своей странице в Instagram.

Спортсменка сняла смелое видео, чтобы предотвратить развитие такой проблемы в спорте, как расстройство пищевого поведения. К нему относится анорексия, булимия, орторексия, компульсивное переедание, компульсивное желание тренироваться. И все это психологические проблемы, которые могут в дальнейшем привести к плохим последствиям.

«Моя история столкновения с булимией началась еще в 2016 году, когда мне было 15 лет, и я уже состояла в национальной сборной по синхронному плаванию. Когда у нас проходили длительные сборы с очень тяжелыми тренировками, на меня начали по поводу веса. Говорили, что я выгляжу некрасиво в бассейне, выгляжу большой и что мне нужно похудеть. Мне было 15 лет», — рассказывает девушка.

По словам героини, ей не просто уменьшили размер порций, а почти полностью исключили все полезные для компоненты в рационе.

«То есть после длительной четырехчасовой утренней тренировки, мне было разрешено съедать только тарелку супа и салат. И только присмотром тренера. А на ужин, также после длительной второй тренировки, разрешалась тарелка творога. Но и то, если повезет, это было не всегда.

Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что в возрасте 15 лет у подростков начинается гормональный сбой. И естественно начинается неконтролируемый набор веса. Тогда мой рост составлял 176 см при весе в 62 килограмма. Я думаю, это вполне нормальный вес здорового подростка.

В течение двух лет я со своей семьей задавалась вопросом: А какой же все-таки должен быть идеальный вес? На что мои тренера отвечали: Ты должна выглядеть худой, но для этого тебе нужно меньше жрать. Цитирую дословно.

В 2017 году мы прибыли на Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапешт. Мне также было сказано: ты должна есть меньше всех, поскольку ты выглядишь больше всех в бассейне. Это были очень тяжелые соревнования, которые длились две недели. В течение двух недель я почти ничего не ела. Все было под строгим присмотром тренеров. Это было очень тяжело», — признается Яна.

После этих соревнований у подростка появились мысли о похудении:

«Раз все вокруг видят меня грузом для команды, самой толстой, то почему же я не могу выглядеть по-другому? И с того момента я столкнулась с булимией.

Вся еда, которая была съедена, буквально после двух минут выводилась путем вызывания рвотного рефлекса. Если мне давали еду с собой, чтобы я ела между тренировками, я либо отдавала ее кому-то из девочек, либо просто выбрасывала. Сама я ее не ела.

Все вокруг начали видеть, что я начала худеть. То есть за две недели я похудела где-то на 4 кг, что я считаю, очень быстро. Все начали делать комплименты, и мне это очень нравилось. Я не была намерена останавливаться».

К середине 2018 года вес спортсменки составлял 55 кг при росте 177 см. Но ей и этого было мало. Девушка даже перестала пить воду, поскольку боялась поправиться.

«Просто к концу 2018 года, я уже поняла, что дальше так не могу, что я хочу питаться как нормальный человек, хочу выкарабкаться из этой болезни. Естественно я начала понемногу прибавлять в весе. Но в свой адрес я начала слышать только плохие комментарии: Яна, ты поправилась. Ты уже не выглядишь как раньше. Верни свой прежний вес.

«Тебе нужно меньше жрать»: Тренеры сборной РК по синхронному плаванию довели спортсменку до булимии и суицидальных мыслей


И в тот момент у меня появились мысли о суициде. Это было очень сложно. Но, слава богу, сейчас я сижу здесь и рассказываю свою историю. Мне было очень сложно собраться на эту исповедь. Я чувствую огромную ответственность перед молодыми спортсменками, которые на данный момент могут оказаться в такой ситуации или уже оказались. Просто, пожалуйста, берегите себя», — резюмирует спортсменка.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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-3
  • Костя
  • Salva_mia
  • Андpей
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_85 (Посетители) Сегодня, 16:27
Если это твоя работа, значит делай как надо-не жири, если не спровляешся просто уйди. В чем проблема, все просто.
 
-2
  • Salva_mia
  • Guz
 Не поддерживаю Поддерживаю
Костя (Посетители) Сегодня, 15:55
Бесполезный спорт. Как, впрочем, и любой профессиональный.

Безусловно - наказать уродов, да и из олимпийских видов эту чушь так же можно исключить. Жизнь, свобода и здоровье человека стоит куда дороже этого сомнительного зрелища.
 
 

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