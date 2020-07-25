«Депутат с косой» высказалась против смертной казни в РК после ЧП в Сатпаеве

Экс-депутат и общественный деятельно Бахыт Сыздыкова прокомментировала вновь возродившиеся обсуждения смертной казни для Казахстана после истории с похищением девочки в Сатпаеве, передает ИА «NewTimes.kz».



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«Очередная история с педофилом потрясла наше общество, все видели кадры, когда разъяренная толпа «сносит» подъезд, где нашли 5-летнюю девочку у предполагаемого насильника. И я их понимаю... Любое насилие неприемлемо, особенно сексуальное, и, особенно, против малолетних детей... Я уже не знаю, какое по счету это изнасилование детей в нашей стране, я уже, как и все мы, сбилась со счета... И это страшно.



И теперь со всех сторон слышу — смертную казнь насильникам, смертную казнь коррупционерам... И мне тоже страшно от этого. Я из тех депутатов Парламента, кто принимал решение не вводить смертную казнь в нашей стране. Вернее, до нашего депутатского созыва приняли, а мы оставили это решение неизменным. И я могу обосновать! И тогда и сейчас 10 лет спустя я утверждаю: нельзя в Казахстане вводить смертную казнь! Нельзя!!! Я молчу про варварство — отнимать чью- то жизнь, это только Бог решает кому жить, а кому умирать.



Я о другом! У нас такая гнилая, прогнившая и проржавевшая правовая система, что правом у нас и не пахнет. И начнут «неугодным» статьи «приписывать» и казнить без разбора! Сейчас наркотики подбрасывают, а представляете, как мы руки «некоторым» развяжем, введя смертную казнь?



Я прикрепила иллюстрацией к посту фрагмент знаменитого фильма «Зеленая миля». Главный герой произведения «Зеленая миля» Джон Коффи признан виновным в изнасиловании и убийстве двух девочек-близняшек Кэти и Коры Деттериков. Приговорен к смертной казни за убийство двух девочек, которого не совершал. Это реальная история, экранизированная. А сколько таких реальных, но неизвестных историй....



И после моих железных доводов Вы до сих пор ЗА смертную казнь? Или, все-таки, ПРОТИВ? Лично я — ЗА пожизненное заключение для таких моральных уродов, без права помилования. Вот это страшно...».



Напомним, после задержания в Сатпаеве подозреваемого в похищении пятилетней девочки горожане пытались устроить самосуд.



24 июля стало известно, что действия данного мужчины квалифицируются по двум статьям УК РК — «Похищение человека» и «Изнасилование малолетней».



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июля провел совещание по данному инциденту.



Детский омбудсмен Аружан Саин сообщила, что находится на телефонной связи с мамой девочки из Сатпаева, которую накануне похитил мужчина.



Саин отметила, что, как уполномоченный по правам ребенка, она будет сопровождать эту ситуацию по всем направлениям.



Аким Карагандинской области Женис Касымбек также сделал заявление по делу о похищении 5-летней девочки в Сатпаеве.