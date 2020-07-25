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Как распределили гуманитарную помощь для Казахстана

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 20:53
Как распределили гуманитарную помощь для Казахстана
Фото REUTERS/Kim Kyung Hoon©
На официальном сайте "СК-Фармации" заработал раздел "Народный контроль", где будут публиковать информацию о распределении гуманитарной помощи, прозрачности закупок и поступлении лекарств в медицинские организации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-релиз, отправленный организацией.

Как сообщается, часть рубрик еще находится в разработке. Вместе с тем, на сайте уже разместили информацию о распределении гуманитарной помощи между регионами и различными организациями здравоохранения страны, поступающей в Казахстан через "СК-Фармация". Данные в разделе обновляются на ежедневной основе.

"Чтобы усилить составляющую общественного контроля, в компании в настоящее время также прорабатывается вопрос по созданию общественного совета", - рассказали в компании.

Всего с момента введения в Казахстане карантина из-за распространения коронавирусной инфекции в страну поступила гуманитарная помощь из Китая, Японии, Турции, Индии, Пакистана, Катара, Узбекистана и Российской Федерации, а также ряда крупных компаний. В компании отметили, что все медикаменты, полученные в качестве гуманитарной помощи, были равномерно распределены между регионами.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Земляк
  • Сергей Владимиров
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 21:20
ахахаха щас все чиновники взяли создали сайт с прозрачностью своих доходов ) чтобы народ им поверил ))) вы совсем людей за баранов держите? )))
 
 

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