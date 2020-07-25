Как распределили гуманитарную помощь для Казахстана

На официальном сайте "СК-Фармации" заработал раздел "Народный контроль", где будут публиковать информацию о распределении гуманитарной помощи, прозрачности закупок и поступлении лекарств в медицинские организации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-релиз, отправленный организацией.
Как сообщается, часть рубрик еще находится в разработке. Вместе с тем, на сайте уже разместили информацию о распределении гуманитарной помощи между регионами
и различными организациями здравоохранения
страны, поступающей в Казахстан через "СК-Фармация". Данные в разделе обновляются на ежедневной основе.
"Чтобы усилить составляющую общественного контроля, в компании в настоящее время также прорабатывается вопрос по созданию общественного совета", - рассказали в компании.
Всего с момента введения в Казахстане карантина из-за распространения коронавирусной инфекции в страну поступила гуманитарная помощь из Китая, Японии, Турции, Индии, Пакистана, Катара, Узбекистана и Российской Федерации, а также ряда крупных компаний. В компании отметили, что все медикаменты, полученные в качестве гуманитарной помощи, были равномерно распределены между регионами.