Футболисты «Зенита» уронили и разбили Кубок России

Футболисты петербургского «Зенита» уронили и разбили трофей Олимп-Кубка России во время празднования победы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Кубок футболистам передал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Игроки не сумели удержать награду в руках, в результате чего он упал на газон. При падении раскололась крышка кубка.
«Зенит» в финале победил подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Пенальти на 84-й минуте реализовал Артем Дзюба. Встреча прошла в Екатеринбурге.
Таким образом, сине-бело-голубые в текущем сезоне оформили золотой дубль: кроме Кубка России, они выиграли и чемпионат страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году.
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