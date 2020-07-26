Наказание за насилие против детей уже ужесточено - советник президента

НУР-СУЛТАН, 26 июл — Sputnik. Советник президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал предложения о необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении детей.



"В связи с последними событиями некоторые пользователи в сети пишут, что необходимо ужесточить наказание за насилие против детей. Между тем, такие меры по инициативе главы государства были приняты еще в прошлом году", - написал Карин в своем Telegram-канале.



Он напомнил, что в своем первом послании народу Казахстана в сентябре прошлого года президент поручил в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей.



Осенью соответствующий законопроект поступил в парламент.



А уже 30 декабря президентом был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности", который вступил в силу с 1 января 2020 года.



Согласно новым нормам закона, насилие из средней тяжести переведено в тяжкое преступление.



За насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.



Кроме того, также установлена ответственность за недоносительство, укрывательство, фальсификацию фактов педофилии. Это теперь будет тяжким преступлением с максимальным лишением свободы - 6 лет.



Как сообщалось, в городе Сатпаеве Карагандинской области преступление в отношение ребенка вызвало волнения. Беспорядки произошли после того, как пропавшая пятилетняя девочка, которую искали всем городом, была найдена в квартире незнакомого мужчины. Его задержали, против него заведено два уголовных дела - о похищении и изнасиловании ребенка.



Толпа людей пришла к дому подозреваемого и стала его штурмовать, требуя выдать им предполагаемого педофила для расправы. Полиция пыталась успокоить людей, но безуспешно. Затем толпа двинулась в сторону акимата города и полицейского участка. В ходе беспорядков были сожжены несколько машин возле здания местной полиции. Как заявили в МВД, ситуацией пытались воспользоваться провокаторы.