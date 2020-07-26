Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускник из Костромы Дмитрий Ломсадзе набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам. Он сдавал русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, сообщает Kostroma.Today.
По словам директора костромской школы №30 Александра Зюзина, ученик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах и окончил обучение в школе с медалью.
Отмечается, что за всю историю ЕГЭ в России 400 баллов получили только четыре выпускника, Ломсадзе стал пятым.
Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.