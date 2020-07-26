Тренер Геннадия Головкина и Василия Жирова уже 17 лет сидит в тюрьме

Тренер Геннадия Головкина и Василия Жирова уже 17 лет отбывает срок в колонии строгого режима, передает VRK.News.История, которую рассказали в информагентстве «Кокшетау Азия», в свое время приковала внимание всей страны. Нынешнее поколение вряд ли подозревает, что человек, воспитавший таких казахстанских боксеров как Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Серик Елеуов, Василий Жиров, Павел Сторожук уже 17 лет отбывает срок в колонии строгого режима.В видео рассказывается, что 12 мая 2004 в Алматы на пересечении улиц Желтоксана – Гоголя прогремел взрыв, и общественность была ошарашена новостью, что на свата президента страны Аскара Кулибаева совершено покушение. В тот день 30-летний житель Акмолинской области Михаил Нартов, вооруженный замаскированной под видеокассету самодельным взрывным устройством эквивалентным 200 граммам тротила, взорвался неподалеку от входа в здание "Silk Way group". Взрыв прогремел в 10 метрах от Аскара Кулибаева в тот момент, когда он вышел из здания в сопровождении охранников и садился в машину.Тут же с места происшествия сорвался черный «черный мерседес», который вскоре был задержан, и предположительно из него дистанционно привели взрывное устройство в действие. Тогда Аскар Кулибаев являлся президентом Федерации бокса Казахстана и основным подозреваем стал его заместитель по федерации Серик Калиев. Несмотря на то, что Аскар Кулибаев заявил, что не считает себя потерпевшим по данному делу, суд приговорил Серика Калиева к 25 годам лишения свободы.На тот момент Серику Калиеву было 39 лет, он являлся мастером спорта международного класса по боксу, судьей международного класса АИВА, ОЮА, воспитал именитых казахстанских боксеров перечисленных выше, проводил чемпионаты по боксу республиканского значения и международного уровня, занимался благотворительностью.«Родные осужденного тренера до сих пор уверены, что покушение планировалось в отношении самого Серика Калиева, и никаких мотивов убивать Аскара Кулибаева у него не было, но речь не об этом. Сейчас Серику Калиеву 55 лет, из которых треть он находится в местах лишения свободы. Стоит ли говорить, что все это время к нему было приковано особое внимание со стороны правоохранительных органов», — отмечают авторы видеоролика.По словам родных, в отношении Серика Калиева постоянно применялись различные провокации, которые продолжаются по сей день, и они уверены, что делается это лишь с одной целью, не дать ему освободиться по УДО и перейти на облегченные условия. Проявляется это во всем. К примеру, после каждого заседания и отказа по условно-досрочному освобождению, в колонии Серик Калиев опять становится нарушителем, чтобы иметь «отрицательный багаж» к следующему суду.Помимо этого, адвокатам Серика Калиева удалось через суд «скостить» три года от основного срока в 25 лет, на основании принятых законов. Таким образом имея срок в 22 года и отбыв практически 17 лет, осужденный имеет право на УДО. Однако тут же прокуратура оспорили это решение, апелляция Акмолинского областного суда отменила решение первого суда и вернула к сроку три года. Однако, родные, уверенные в верном решении суда первой инстанции, все же добились приема у Жакипа Асанова, который восстановил справедливость, внеся представление в кассационную инстанцию, где срок снова снизили на три года и человек имеет полное право на УДО с отбытым сроком в 17 лет из 22.Сейчас родственники Серика Калиева опять ждут заседания суда и уверены, что им снова будет отказано. Они не понимают, для чего держать в заключении больного человека с диагнозом гепатит «С» и цирроз печени, которые не сможет получить необходимого дорогостоящего лечения в условиях мест лишения свободы и города Степногорск. Тем более, срок по УДО у него подошел, и на воле у него есть возможность получить необходимую медпомощь.«...Друзья, тут самое главное понять, человек отсидел уже треть жизни, тяжело болен, и нуждается в интенсивном лечении. Никакой угрозы общественности он не представляет, дома его ждет семья, два сына, внуки, для чего его вообще держать за решеткой, пока он там заживо не сгниет? Ну а как тогда ваша хваленная гуманизация, очередная фикция, а на самом деле как был карательный режим, а не система исправления, так и осталось?», — говорится в видеоролике.Сообщается, что родные Серика Калиева уверены, что все препоны, которые перед ними ставит система УИС и прокуратура связаны с именем Аскара Кулибаева и его сына Тимура Кулибаева.«Родные Серика Калиева уверены, что Аскар Кулибаев уже и не вспоминает эту историю, просто кто-то пытается выслужиться и показать что в вопросах семьи Кулибаевых, они прямо сама принципиальность. Ну что же, весьма похвальная принципиальность, сгноить больного человека в тюрьме! Но самое главное, тогда ответьте на вопрос, почему практика по УДО успешно применяется к высокопоставленным чиновникам, осужденным за коррупционные преступления и нанесшим ущерб государству, а к простым людям ее применяют, как хотят? Когда, наконец уже будет единая практика по УДО для всех заключенных граждан?» — напоследок задаются риторическим вопросом авторы ролика.