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Разлагающиеся в морской воде пластиковые пакеты создали Японии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Разлагающиеся в морской воде пластиковые пакеты создали Японии
Фото из открытых источников
Японская корпорация Mitsubishi Chemical разработала пластиковые пакеты, способные полностью разлагаться в морской воде, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Пакеты созданы из специального материала, который на ощупь и по своей фактуре ничем не отличается от обычного полиэтилена, а в его состав входит, в частности, сахарный тростник. По данным японской компании, такие пакеты способны полностью разложиться в морской воде всего за один год, - пишет японское общественное телевидение.

В Mitsubishi Chemical уверены, что разработка поможет в борьбе за сокращение пластикового мусора в морях и океанах. В настоящее время компания готовится к массовому производству таких пакетов при сотрудничестве с национальными компаниями.

Все магазины Японии с 1 июля этого года начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров. По замыслу японских властей данная мера должна помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов. Согласно одобренному властями законодательству, стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен (7,80 тг). При этом магазины продолжают предлагать посетителям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон. Местных жителей также призывают приходить в магазины с собственными сумками, чтобы сократить объемы использования пластиковых пакетов.

По данным ООН, на планете ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан. Там такой мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии сейчас разрабатывают меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.


Источник: zakon.kz
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