Минздрав РК: «Мы поэтапно идем к снижению заболеваемости COVID-19»

Ежесуточный прирост заражения COVID-19 в Казахстане снизился с 4% до 2,1%, передает ИА «NewTimes.kz».



«Благодаря принятым мерам по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, в настоящее время снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%. Также необходимо отметить, что количество выздоровевших пациентов от коронавируса увеличилось на 60 %. Мы поэтапно идем к снижению заболеваемости COVID-19», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.



Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила улучшить доступ к медицинской помощи, загруженность провизорных и инфекционных стационаров существенно уменьшилась. Так, занятость провизорных коек снизилась на 40% (с 89% до 49%), реанимационных – на 19% (73% до 54%).



«Данные показатели наглядно показывают, что динамика стабилизировалась. Врачи потихоньку входят в привычный режим работы, меры начали системно оказываться», – отмечает министр здравоохранения Алексей Цой.



На сегодня в инфекционных и провизорных стационарах имеется 1 958 аппаратов ИВЛ, совместно с акиматами дополнительно закупается более 4 183 аппаратов, а также более 21 тысячи единиц кислородных концентраторов и систем обеспечения медицинских газов для обеспечения кислородной поддержкой пациентов.



Кроме того, с ускоренным темпом увеличивается пропускная мощность лабораторий. Задействовано 59 государственных и частных лабораторий с пропускной мощностью 32 тысячи тестов в сутки. К 1 августа текущего года пропускная мощность достигнет до 35,6 тысяч в сутки. К 1 сентября - до 64 тысяч в сутки.