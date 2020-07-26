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Минздрав РК: «Мы поэтапно идем к снижению заболеваемости COVID-19»

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 16:55
Минздрав РК: «Мы поэтапно идем к снижению заболеваемости COVID-19»
Фото из открытых источников
Ежесуточный прирост заражения COVID-19 в Казахстане снизился с 4% до 2,1%, передает ИА «NewTimes.kz».

«Благодаря принятым мерам по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, в настоящее время снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%. Также необходимо отметить, что количество выздоровевших пациентов от коронавируса увеличилось на 60 %. Мы поэтапно идем к снижению заболеваемости COVID-19», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила улучшить доступ к медицинской помощи, загруженность провизорных и инфекционных стационаров существенно уменьшилась. Так, занятость провизорных коек снизилась на 40% (с 89% до 49%), реанимационных – на 19% (73% до 54%).

«Данные показатели наглядно показывают, что динамика стабилизировалась. Врачи потихоньку входят в привычный режим работы, меры начали системно оказываться», – отмечает министр здравоохранения Алексей Цой.

На сегодня в инфекционных и провизорных стационарах имеется 1 958 аппаратов ИВЛ, совместно с акиматами дополнительно закупается более 4 183 аппаратов, а также более 21 тысячи единиц кислородных концентраторов и систем обеспечения медицинских газов для обеспечения кислородной поддержкой пациентов.

Кроме того, с ускоренным темпом увеличивается пропускная мощность лабораторий. Задействовано 59 государственных и частных лабораторий с пропускной мощностью 32 тысячи тестов в сутки. К 1 августа текущего года пропускная мощность достигнет до 35,6 тысяч в сутки. К 1 сентября - до 64 тысяч в сутки.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 17:24
Слабо верится. Хоронят каждый день и все знакомые,а так бы промолчал. За 14 дней унесли 9 человек которых знал лично,с шестерыми общался каждый день. Верить спаду или нет,теперь дело личное.
 
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  • leo529
  • Guz
 mer (Посетители) Сегодня, 17:14
Нет никакой вашей заслуги, в снижении порога заболеваемости, ещё и ордена начните вручать за это. Основная масса уже переболела, в той или иной степени, без вашего участия, практически на самолечении. А те люди, кто попал в больницы, составляют малый процент, и многих вы отшили от медпомощи, оставив лечить дома, а те не справились, и отправились на тот свет. Вся правда как есть.
 
 

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