Перевозчик против запуска нефтепровода, потому что с его запуском потеряет часть прибыли

Исковые требования регионального перевозчика

Схема трубопровода, красным выделен первоначальный вариант. Желтым – новый обходной участок

Исковые требования Другого Перевозчика



Решение суда первой инстанции



данным сайта kaztransoil.kz

Владельцы трубопровода второй год отстаивают свои права в судах.Торговая война или экономический конфликт между железнодорожниками и нефтяниками в Мангистауской области входит в новую фазу. Первые не желают терять прибыль от перевозки нефтепродуктов в цистернах, а вторые хотят оптимизировать и логистику, и финансовые потоки, построив свой 20-километровый нефтепровод, избавившись от лишних затрат. Самый наглядный пример торговых войн – это битва титанов: США и Китая. Еще в ходе своей предвыборной кампании осенью 2016 года Дональд Трамп постоянно критиковал торговые отношения с Поднебесной, заявляя, в частности, что «Китай насилует нашу страну несправедливой торговой политикой». «Изнасилование» орла драконом состояло в гигантском торговом дисбалансе: в 2017 году США импортировали из Китая товаров на сумму 526 млрд долларов, в то время как импорт Китая из США составил всего 154 млрд долларов. Притом для самого Трампа совсем не важно, что Поднебесную как раз и развивали для того, чтобы она была дешевой мировой мастерской. Как бы то ни было, но «тоталитарный Китай» не дает житья «светочу мировой демократии», а потому в рамках продвижения этой самой демократии совершенно недемократическими методами его нужно уничтожить. Если же говорить о нашем примере, то и здесь все достаточно просто. В этой торгово-судебной войне с одной стороны участвует собственник некоторого количества железнодорожных путей, которого назовем региональный перевозчик, а с другой – ТОО Caspian Oil Trans, которое строит «Приемо-сдаточный пункт (ПСП) с подводящим трубопроводом». Трубопровод первоначальной длиной 14,4 км и пропускной способностью до 1 млн тонн в год соединяет два значимых объекта нефтегазовой промышленности города Актау – битумный завод ТОО «СП CASPI BITUM» и головную нефтеперекачивающую станцию «Актау» Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». И если ТОО запустит трубопровод, то железнодорожная компания, которая пока еще в цистернах перевозит нефть для этих объектов, потеряет ежегодный объем перевозок даже не в один миллион долларов. Caspian Oil Trans, получив все необходимые разрешения – от местных органов власти до соответствующих министерств и экспертных организаций, эту ветку построило. Поскольку трубопровод по проекту пересекал железную дорогу регионального перевозчика, то разрешение было получено, в том числе, и от него. Но, когда нефтепровод был уже построен, транспортники отозвали свое разрешение и обратились в суд.Стороны в течение года доказывали законность/незаконность своих требований и действий. Когда рассматриваются такого рода дела с массой документов и необходимостью их сортировки на две стопки «за» и «против», то на память сразу приходит мультфильм «Как лечить удава» со сценой, в которой мартышка и слоненок размышляли: «Три ореха – это куча? А шесть орехов?». В конечном итоге региональный перевозчик и ТОО Caspian Oil Trans добрались до Верховного суда, который удовлетворил исковые требования железнодорожников. И нефтяникам пришлось разобрать 4 тыс. метров.Но Caspian Oil Trans разработало новую проектно-сметную документацию, пустив 9,5 км трубопровода в обход железнодорожных путей. Однако позже выяснилось, что еще 28 метров трубопровода проходит по земле, которая на правах аренды принадлежит Другому Перевозчику. Он эту землю получили ещё в далёком 2011 году для строительства и эксплуатации железнодорожного пути, однако «железку» за девять лет так и не построил. Так что государство при соблюдении норм Земельного Кодекса (ст. 92, 94) эту землю у них имеет полное право изъять. 16 января 2020 года нефтяники обратились к этому Другому Перевозчику с просьбой о предоставлении сервитута на 28-метровый клочок земли, но те не только ответили отказом, но и подали на Caspian Oil Trans в суд. Требования истца были таковы:Ничего не напоминает?Стоит ли в этом случае говорить об иронии судьбы, но единственным учредителем Другого Перевозчика является уже известный нам Региональный Перевозчик. Потому вполне естественно, что ТОО Caspian Oil Trans нарвалось на новый иск. Но суд первой инстанции встал на сторону нефтяников.Война железнодорожников с нефтяниками идет не только в судах: началось активное формирование общественного мнения. Уже появились статьи о «негативном влиянии» 20-километрового трубопровода на экосистему всей области, в которых для сравнения приводится недавняя авария в Норильске с разливом 17 тыс. тонн нефтепродуктов. Но не говорится о том, что в Мангистауской области по трубам перекачивается до 95% всей добытой нефти, а в некоторых областях Казахстана этот показатель доходит до 100%. К слову, протяженность магистральных нефтепроводов регионального нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» составляет почти 1000 км.Однако никто «плач Ярославны» по этому поводу не устраивает, и не требует признать их незаконными. Также жителям региона, опять же – в связи со строительством нефтепровода, напоминают о крушении жилищного комплекса «Бесоба» в Караганде, и о говорят о влиянии ветки трубопровода даже на работу подразделения «Казатомпрома» – Мангистауского атомного энергетического комбината. 1 июля 2020 года Другой Перевозчик – дочернее предприятие Регионального Перевозчика, подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, опять добиваясь запрета строительства нефтепровода. Еще раз напомним: если трубопровод будет запущен, Региональный Перевозчик потеряет весьма крупного клиента, а вместе с ним и весьма немалые деньги. Так что эта торговая война будет длиться ещё долго.Саян Абаев