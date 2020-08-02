Раскрыта тайна сотен странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США объяснило тайну получения сотнями людей из четырех стран — США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании — посылок из Китая с семенами, передает Лента.ru.
Проанализировав содержимое различных посылок, эксперты пришли к выводу, что это семена не опасных для жизни растений.
В частности, речь идет о капусте, горчице, вьюнках, розах, мяте, розмарине, лаванде.
До этого агрономы высказывали подозрение, что жителям прислали зерна вредных культур, и призывали не трогать полученные семена, держать их подальше от детей и домашних животных.
По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов для накрутки рейтингов.
Согласно их схеме, подставной покупатель заказывает товар и указывает фальшивый адрес за пределами Китая, получая код отслеживания, а после получения ничего не подозревающим адресатом посылки пишет положительный отзыв.
Как правило, владельцы интернет-магазинов отправляют вместо реального товара что-то ненужное и недорогое, например, семена.
В почтовой службе КНР в свою очередь заявили, что готовы сотрудничать по этому вопросу с американскими властями, и попросили переслать им обратно подозрительные посылки, чтобы вычислить отправителей.
Ранее жители разных стран получили по почте пакетики с таинственными семенами из Китая. В небольших прозрачных пакетах люди находили черные или белые семена неизвестных растений.
При этом на упаковке посылок было указано, что внутри игрушки или бижутерия.
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