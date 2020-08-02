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Какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 08:46
Какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi
Фото: Kazpravda.kz
Число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растет ежегодно, однако при их использовании не стоит забывать о правилах кибербезопасности, посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки, советуют эксперты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

"При использовании общественных Wi-Fi сетей важно понимать, что злоумышленники могут перехватить и проанализировать как минимум данные в текущей сессии. Тут можно провести аналогию с "кулуарными разговорами" на мероприятиях, которые может подслушать любой участник и затем воспользоваться полученной информацией в своих целях. Аналогично риск компрометации данных существует и при подключении устройства к публичным Wi-Fi точкам. Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя", – рассказал консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев рекомендует не проверять почту через публичные сети Wi-Fi, а также не вводить свои учетные данные на различных сервисах и приложениях, включая мобильный банк.

Директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов добавил, что через общественные сети не стоит делать онлайн-покупки, а эксперт по кибербезопасности "Лабораториии Касперского" Дмитрий Галов также советует не вводить свои логины и пароли от различных сервисов и соцсетей.

"Общедоступные сети Wi-Fi, например в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа. Они могут анализировать трафик, который передается по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом", – предупреждает он.

Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова советует и вовсе не пользоваться общественным Wi-Fi.

"В общественных местах мы рекомендуем или использовать мобильный интернет, или использовать надежный VPN, а также отключить автоподключение к Wi-Fi сетям. В том случае, если вам нельзя избежать использования публичного Wi-Fi - не посещайте сайты, на которых вводите критическую информацию", – сказала она.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков отметил, что при подключении к публичным Wi-Fi сетям по возможности не стоит использовать приложения, которым не готовы доверить обработку своих данных.

Операционный директор центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании "Ростелеком" Антон Юдаков добавил, что использовать публичные и, в особенности, открытые Wi-Fi сети стоит только для поиска в сети общей информации (расписания поездов, погоды, новостей и пр.).

"Также не стоит использовать режим постоянного поиска Wi-Fi сети, а включать Wi-Fi только когда он нужен. Рекомендуем также удалять Wi-Fi сети, к которым вы подключались разово", – рассказал он.

"Чего лучше избегать при подключении к публичным сетям? Скорее всего, большинство людей, даже осознавая риски, все равно продолжат подключаться к Wi-Fi в общественных местах. Но одно дело смотреть новости, прогноз погоды, и совсем другое – вводить данные банковской карты, использовать программы мобильного банкинга или вводить пароли при входе в учетные записи. Лучше перестраховаться и не делать подобные операции в общественных сетях, чем потом сожалеть о потерянных данных", – подытожил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.


Источник: kazpravda.kz
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