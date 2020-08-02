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Объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии: 66 смертей за сутки

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии: 66 смертей за сутки
Фото Турар Казангапов©
Министерство здравоохранения опубликовало новую объединенную статистику по коронавирусу и пневмонии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Таким образом, по состоянию на 1 августа 2020 года, количество заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1226, умерло за последние сутки 36 человек.

Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции – 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом.

В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID–19 и пневмоний, Министерством здравоохранения Казахстана с 18 июля определены новые подходы к учету и формированию статистических данных.

После серии технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ было принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней.

Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 c 1 августа 2020 года будут учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР тестом, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции.

Измененные подходы к учету КВИ и пневмонии позволят делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистики. Это подчеркивает открытую политику нашего государства в готовности совместно противостоять пандемии коронавируса и изучать ее последствия в тесной связи с международным сообществом.

Министерством здравоохранения Казахстана для обеспечения достоверности статистических данных по коронавирусной инфекции был разработан Алгоритм кодировки и инструкции по вводу данных в информационные системы, проведено обучение медицинских работников в отношении назначения кодов COVID-19 в классификации МКБ-10.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
 mer (Посетители) Сегодня, 09:55
Сколько можно цирк устраивать? Всё населения переболело, и ещё болеет этим вирусняком (уже малая часть),а обьединённую статистику они начали вести только с 1 августа. Ну что это? Зачем заниматься сокрытием того, чего нельзя скрыть? И это делается во всём мире!!! ВОЗ считает, что в мире заболело вирусом 14 миллионов человек. Вы считаете, что правдивы в своих подсчётах? Ложь и обман, напрашивается вопрос, для чего? Мы же не слепые, и видим что ковид 19 проходит через всё население, хотим мы этого, или не хотим, вводя всякие преграды для его распространения,и чем больше этих преград, тем дольше мы будем зарабатывать популяционный иммунитет.
 
 

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