Дональд Трамп настаивает на смертной казни для Джохара Царнаева

US Appeals Court Overturns Death Sentence of Boston Marathon Bomber Dzhokhar Tsarnaev https://t.co/vG5RQ2MAZA — Sean Hannity (@seanhannity) August 1, 2020

Президент США Дональд Трамп настаивает на смертной казни для Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, передает корреспондент Tengrinews.kz."Смертная казнь! Он убил и тяжело ранил многих. Правосудие", - написал Трамп у себя в Twitter, комментируя информацию о том, что суд отменил приговор.Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне 1 августа. Суд согласился с доводами защиты о том, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.Принятое решение может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда. Если Царнаева не казнят, он должен будет провести остаток жизни за решеткой.Ранее президент США уже реагировал на данное решение, назвал отмену смертного приговора смехотворной.Напомним, в 2013 году после теракта на Бостонском марафоне американские спецслужбы задержали организаторов взрыва - братьев Царнаевых, младший из которых Джохар (впоследствии его приговорили к смертной казни) во время учебы подружился с казахстанскими студентами Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым, которые учились в Массачусетском университете Дартмут.Позже американская Фемида признала Кадырбаева и Тажаякова виновными в сокрытии улик и воспрепятствовании правосудию. В итоге Диас получил шесть лет, Азамат - три года. Половину срока они отсидели до вынесения приговора. Летом 2016 года Тажаяков вышел на свободу и вернулся на родину.Генеральная прокуратура Казахстана ранее сообщала, что несколько раз обращалась в США с просьбой об экстрадиции Кадырбаева, но получала отказ по причине серьезности совершенного им преступления. 30 августа 2018 года Диаса Кадырбаева освободили из тюрьмы в США.