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Дональд Трамп настаивает на смертной казни для Джохара Царнаева

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Дональд Трамп настаивает на смертной казни для Джохара Царнаева
Джохар Царнаев
Президент США Дональд Трамп настаивает на смертной казни для Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Смертная казнь! Он убил и тяжело ранил многих. Правосудие", - написал Трамп у себя в Twitter, комментируя информацию о том, что суд отменил приговор.

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне 1 августа. Суд согласился с доводами защиты о том, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.

Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.

Принятое решение может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда. Если Царнаева не казнят, он должен будет провести остаток жизни за решеткой.

Ранее президент США уже реагировал на данное решение, назвал отмену смертного приговора смехотворной.

Напомним, в 2013 году после теракта на Бостонском марафоне американские спецслужбы задержали организаторов взрыва - братьев Царнаевых, младший из которых Джохар (впоследствии его приговорили к смертной казни) во время учебы подружился с казахстанскими студентами Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым, которые учились в Массачусетском университете Дартмут.



Позже американская Фемида признала Кадырбаева и Тажаякова виновными в сокрытии улик и воспрепятствовании правосудию. В итоге Диас получил шесть лет, Азамат - три года. Половину срока они отсидели до вынесения приговора. Летом 2016 года Тажаяков вышел на свободу и вернулся на родину.

Генеральная прокуратура Казахстана ранее сообщала, что несколько раз обращалась в США с просьбой об экстрадиции Кадырбаева, но получала отказ по причине серьезности совершенного им преступления. 30 августа 2018 года Диаса Кадырбаева освободили из тюрьмы в США.


Источник: Tengrinews.kz
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