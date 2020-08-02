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Павлодарка пожаловалась главе МОНа на педагога, которая называла ее дочь «паршивой овцой»

Просмотров:1047 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Павлодарка пожаловалась главе МОНа на педагога, которая называла ее дочь «паршивой овцой»
Фото из открытых источников
Жительница Павлодара пожаловалась министру образования и науки на педагога детско-юношеского центра экологии и туризма. Женщина заявила, что педагог и по совместительству член родительского комитета класса в общем чате обзывала ее 16-летнюю дочь козой и паршивой овцой и с другими родителями рассуждала о том, чтобы «вдохновить» детей класса на бойкот в сторону девочки, передает ИА «NewTimes.kz».

«Я — родительница ученицы 10 класса школы-лицея, которая в родительском чате-группе WhatsApp подвергалась унизительным, публичным оскорблениям, т.е. унижению чести и достоинства, выраженного в неприличной форме. В этом родительском чате родители во главе с председателем родительского комитета по-хамски, унизительно обращались с моим ребенком, сравнивали моего ребенка с различными животными. Дословно обзывали мою дочь «паршивой овцой», «козой», посылали «нахер» «прицепилась как клещ», «эта пигалица». Шли прямые угрозы со стороны родителей. Дословно: «Не с теми связалась, пусть только попробует. Не позволим всяким пришлым диктовать свои условия». Высказывали мнение о создании бойкота их детьми в классе против моего ребенка», — пишет женщина.

Мама девочки возмутилась тем, что в родительском чате устроили публичное разбирательство без присутствия нее самой и без ее ребенка.

«Такое судилище нанесло и еще может нанести моему ребенку огромный морально-психологический ущерб его жизни и здоровью. Публичное разбирательство в социальных сетях поведения моего ребенка входят в противоречие с правом обучающихся на уважение своего человеческого достоинства, которое закреплено в законе «Об образовании» является оскорбительным и недопустимым. Конституция РК защищает права и свободы ребенка на свободу мнений и убеждений. Организатором и инициатором публичной травли в родительском чате является педагог, она же председатель родительского комитета, которая вынесла на суд родительского комитета обсуждение поведения моего ребенка без согласия законного представителя (родителя). Педагог совместно с классным руководителем и с несколькими мамами в группе родителей устроили прессинг, линчевание, унижение моего ребенка», — возмущается женщина.

По ее словам, педагог созывала всех на визит к директору школы, чтобы пожаловаться на ее дочь. Сама женщина обращалась и к начальству детско-юношеского центра экологии и туризма, но их ответ о том, что педагогу указали на этические нормы, не удовлетворил павлодарку.

«Какой вид дисциплинарного взыскания ей был вынесен? Затребовали ли с нее объяснения за нарушение педагогической этики? С вынесенным дисциплинарным взысканием письменно и устно я не ознакомлена. Она цинично и злостно нарушила закон о «Статусе педагога РК», т.к. допустила серьезные нарушения в системе образования РК. Я, как родитель, считаю, что подобные высказывания педагогом в социальных сетях в адрес моего ребенка нарушают детскую психику и могут негативно отразиться на развитии моего ребенка. То есть привести моего ребенка к детской психологической травме. Эта травма лишает моего ребенка психологического равновесия. Мой ребенок получил колоссальный стресс. Существует сильная связь между внутренним душевным напряжением и самоубийством. И это угрожает моему ребенку и моей семье. Это психотравмирующее событие в жизни моего ребенка запомнится на всю жизнь», — утверждает женщина.

Напоследок мама школьницы рассказала, что ее дочь — круглая отличница, победитель олимпиад и научных проектов, приложив характеристику на девочку, а также скриншоты из чатов.

«В связи с возникшей чудовищной ситуацией прошу Вас вмешаться и урегулировать возникшую проблему, провести проверку по факту нарушения прав моего ребенка, дать соответствующую оценку поведению и действиям педагога, провести служебное расследование, наказать вплоть до расторжения с ней трудового договора. Если по нашему обращению не будет принят положительный для меня исход дела, то я буду вынуждена решить данную возникшую ситуацию с подачей искового заявления в суд», — подытожила павлодарка.

В ответ на письмо женщины в МОНе сообщили, что педагогу вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания.

«В настоящее время педагог с 13 июля текущего года находится в очередном трудовом отпуске, кроме того, ею подано заявление о предоставлении в последующем отпуска по уходу за ребенком, не достигшим 3-летнего возраста. По факту неправомерных действий с ее стороны и получения правовой оценки ее действий Вы можете обратиться в правоохранительные органы», — говорится в официальном ответе ведомства от имени министра.


Источник: newtimes.kz
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