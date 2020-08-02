Карантин и тест на коронавирус ждут иностранных студентов в России

Иностранных студентов будут допускать к занятиям в вузах России только после двухнедельного карантина и прохождения теста на наличие вируса, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобразования РФ, студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия — только после этого они могут быть допущены к занятиям.
Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из «красной зоны», для того, чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.
Как уточняет агентство, обязательным требованием в новом учебном году станет ношение масок в вузах, исключение сделают только для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу. При этом обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.
Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть обеспечены системой термометрии для того, чтобы снизить риски заражения инфекцией.
Отмечается, что 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября. При этом вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца.
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