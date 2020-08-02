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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Карантин и тест на коронавирус ждут иностранных студентов в России

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 13:37
Карантин и тест на коронавирус ждут иностранных студентов в России
Фото из открытых источников
Иностранных студентов будут допускать к занятиям в вузах России только после двухнедельного карантина и прохождения теста на наличие вируса, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобразования РФ, студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия — только после этого они могут быть допущены к занятиям.

Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из «красной зоны», для того, чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.

Как уточняет агентство, обязательным требованием в новом учебном году станет ношение масок в вузах, исключение сделают только для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу. При этом обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.

Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть обеспечены системой термометрии для того, чтобы снизить риски заражения инфекцией.

Отмечается, что 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября. При этом вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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olegscorpion (Посетители) Сегодня, 15:30
Да ,а когда будут рейсы прямые в Россию? А то уже как 7 месяцев нет прямых рейсов из Актау.
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 15:05
Цитата: Ingul
А когда полетят самолеты в Россию?


"Авиакомпания AEROFLOT отменила рейс SU1954/1955 Москва-Актау-Москва со 2 июля по 16 сентября" -по ходу не раньше 16 сентября (

https://www.lada.kz/aktau_news/society/82611-ryad-aviakompaniy-v-aktau-otmenili-
mezhdunarodnye-reysy.html
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:54
А когда полетят самолеты в Россию?
 
 

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