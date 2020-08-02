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22 экс-десантника оштрафованы за шествие по Павлодару

Просмотров:930 Опубликовано: Сегодня, 17:19
22 экс-десантника оштрафованы за шествие по Павлодару
Источник фото: очевидцев
Павлодар. 2 августа. КазТАГ - 22 экс-десантника оштрафованы за шествие по Павлодару, передает КазТАГ.

«При мониторинге социальных сетей было выявлено, что 2 августа 2020 года бывшим служащим в рядах ВДВ был организован строй в количестве 22 участников, который сопровождали участники на личном автотранспорте. Строй прошел по улицам Лермонтова, Абикена Бектурова в направлении сквера Славы», - сообщили в управлении полиции города Павлодара в воскресенье.

Сотрудниками УП Павлодара установили всех участников данного мероприятия, собран административный материал.

«Все участники строя будут привлечены к административной ответственности по ст. 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемилогического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КРКоАП», - дополнили в управлении полиции.

Водители, сопровождавшие на автомашинах строй, нарушили правила дорожного движения и создавали аварийную ситуацию на дороге, за что также привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 602 (нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами) КРКоАП (штраф 3 МРП) и по ст. 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) КРКоАП (штраф 10 МРП).

Отметим, что сегодня в Павлодаре в День воздушно-десантных войск открыли новый памятник в сквере по улице Камзина. На двухсторонней стеле запечатлели виды войск, где когда-то служили жители Павлодарской области: пограничные, воздушно-десантные, военно-морские и спецназа нацгвардии.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Земляк
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:49
mer, Кто вам мешает отмечать день таксиста,ракетчика или к примеру стройбата?
Молодцы ребята не теряют связь,выходят отмечают. Вот только "по сухому" не у всех получается и это создаёт негативный эффект.
 
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  • tolk
 Земляк (Посетители) Сегодня, 20:16
Это официально разрешенный профессиональный праздник как и день вмф день пожарника день милиции и каждый человек в праве его отметить по своему желанию! и ментам к этому можно относиться по проще а не привлекать к ответственности. они что то нарушили или совершили преступление?! Прогулялись да разошлись. А настоящая преступность растет. Но сейчас есть отмазка из за короновируса мы порядок сохраняем нам не когда ловить преступников!!! dance С ПРАЗДНИКОМ ВДВ!!! beer2 А о чем это я точно наши менты ведь не служили в ВДВ. они же у нас гоблинами служат по карманам шарить
 
-2
  • aman6586
  • Земляк
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  • mer
 kann (Посетители) Сегодня, 17:40
Я больше чем уверен что половина из них два года просидели в каптерке и на дембель приехали супер десантниками.Что у них по 250 прыжков.Если даже так ну и что.
 
-2
  • aman6586
  • tolk
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  • ЁмоЁ
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  • Empro
 mer (Посетители) Сегодня, 17:24
Всё равно, раньше и сейчас, не понимаю, ну служил ты в ВДВ, или там ещё в каких то особых войсках, и что??? Ходить, показывать себя, зачем, кому это нужно? Остальные парни служили в других родах войск, но они же этой бредятиной не занимаются.
 
 

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