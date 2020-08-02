Павлодар. 2 августа. КазТАГ - 22 экс-десантника оштрафованы за шествие по Павлодару, передает КазТАГ.
«При мониторинге социальных сетей было выявлено, что 2 августа 2020 года бывшим служащим в рядах ВДВ был организован строй в количестве 22 участников, который сопровождали участники на личном автотранспорте. Строй прошел по улицам Лермонтова, Абикена Бектурова в направлении сквера Славы», - сообщили в управлении полиции города Павлодара в воскресенье.
Сотрудниками УП Павлодара установили всех участников данного мероприятия, собран административный материал.
«Все участники строя будут привлечены к административной ответственности по ст. 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемилогического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КРКоАП», - дополнили в управлении полиции.
Водители, сопровождавшие на автомашинах строй, нарушили правила дорожного движения и создавали аварийную ситуацию на дороге, за что также привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 602 (нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами) КРКоАП (штраф 3 МРП) и по ст. 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) КРКоАП (штраф 10 МРП).
Отметим, что сегодня в Павлодаре в День воздушно-десантных войск открыли новый памятник в сквере по улице Камзина. На двухсторонней стеле запечатлели виды войск, где когда-то служили жители Павлодарской области: пограничные, воздушно-десантные, военно-морские и спецназа нацгвардии.
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