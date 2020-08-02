"Маска превратилась в пропуск в супермаркет" - Комаровский высказался об их ношении

У известного доктора Евгения Комаровского поинтересовались, стоит ли носить маски в летнюю жару, передает Tengrinews.kz.



Женщина, задавая вопрос, отметила, что сейчас маска превратилась из средства защиты практически в пропуск: предъявил на входе в метро или супермаркет, а потом спрятал. "А изменилось ли ваше мнение по поводу ношения масок? Ведь ВОЗ "переобулась" и теперь советует всем в общественных местах быть в масках", - задала она вопрос Комаровскому.



Доктор пояснил, что он не намерен спорить и выяснять с ВОЗ отношения и поэтому вынужден согласиться с мнением их специалистов.⁣

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"Маски нужны больным, чтобы они не заражали окружающих своими выделениями, чихая и кашляя. Здоровых маски ни от кого и ни от чего не защищают. Это очевидные вещи", - отметил он.⁣

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Врач считает, что в местах, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить.



"Это должна быть правильная маска. Или одноразовая действительно - раз надели и вечером утилизировали, или многоразовая, которую вы регулярно меняете, стираете, проглаживаете.⁣ Согласен с вами, что сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, - это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу.⁣ И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый день менять - это смешно", - считает Комаровский.⁣