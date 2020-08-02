Автомобили предложили делать из банановых листьев

Ученые из университета Йоханнесбурга (ЮАР) предложили делать автомобили из банановых листьев. Соответствующая статья была опубликована в научном журнале Journal of Materials Research and Technology.



В своей работе исследователи выяснили, что волокна листьев банана в сочетании с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой образуют материал, который подавляет вибрацию и шумы. Полученный материал имеет низкую себестоимость и может применяться в автопроме, подытожили ученые.



Помимо прочего, с использованием банановых листьев машины станут более экологичными и долговечными. Из них, как сообщили специалисты, можно делать внутренние крышки автомобильных двигателей, дверные панели, а также использовать их для шумоизоляции.