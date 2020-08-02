Украина включила Казахстан в "красный список"

С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Европейскую правду".



Теперь в "красный список" Украина включила государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30 процентов. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.



Обновленный список государств "зеленой" и "красной" зоны опубликовал минздрав Украины. В страны "зеленой" зоны вошли сама Украина, а также Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.



В "красную зону" вошли Кыргызстан, Бахрейн, Оман, США, Израиль, Бразилия, Перу, Чили, Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Китай, Узбекистан, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция. Всего - 127 государств. Полный список доступен по ссылке.



По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины.



Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран "красной зоны", должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.



В Казахстане, по данным на 2 августа зарегистрированы 91 593 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 61 839 выздоровевших и 793 летальных исхода.