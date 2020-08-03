ВОЗ призвала страны мира отказаться от повторного карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отказаться от повторного введения карантина в попытке остановить распространение COVID-19 из-за возможных социальных и экономических его последствий. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ эпидемиолог Мария Ван Керкхове, сообщает Tengrinews.kz.
По словам представителя ВОЗ, на смену карантину в качестве инструмента сдерживания распространения коронавируса должны прийти "локализованные стратегии".
При этом введенный в конце марта в более чем в 100 странах карантин эпидемиолог сочла мерой, которая позволила выиграть время для создания инфраструктуры общественного здравоохранения, необходимой для борьбы с коронавирусом.
Тем не менее Керкхове отметила, что экономические и социальные издержки, а также вред для здоровья карантина были "колоссальными".
"ВОЗ не рекомендует вводить карантин, однако подобную меру необходимо было использовать в ряде стран из-за скорости распространения заболевания. Однако мы надеемся, что странам не понадобится снова вводить его", - приводит ее слова ИноТВ.
Также специалист высказала мнение, что в ближайшие шесть месяцев не стоит рассчитывать на создание "безопасной и эффективной" вакцины.
Вместо этого Керкхове призвала страны использовать имеющиеся в настоящее время инструменты для применения "индивидуального, ограниченного, локализованного" подхода к сдерживанию новых вспышек.
"Скорость научной работы в этом направлении была необычайной... у нас сейчас есть инструменты, которые могут предотвратить передачу заболевания и спасти жизни", - заявила эпидемиолог. Она упомянула такие меры, как отслеживание контактов заболевших, масштабное тестирование, оснащение медицинских учреждений, социальное дистанцирование и ношение масок.
Керкхове подчеркнула, что все эти меры необходимо использовать вместе. Это поможет правительствам взять под контроль распространение коронавируса в своих странах.
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