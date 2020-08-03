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Знаменитый экономист предупредил о глобальных потрясениях

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Знаменитый экономист предупредил о глобальных потрясениях
© Reuters
Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, которого называют одним из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, предупредил, что мировую экономику могут ждать новые потрясения до конца года. Свои доводы американский экономист изложил в статье в издании Project Syndicate, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноСМИ.

По словам Рубини, в феврале он предупреждал, что целый ряд предсказуемых кризисов - так называемых "белых лебедей" - способны спровоцировать в этом году огромные глобальные потрясения.

"Я писал, что: ...между США и Ираном уже произошла военная конфронтация, которая вскоре может обостриться; Китай охватила вспышка вируса, способная перерасти в мировую пандемию; продолжаются боевые кибердействия; крупнейшие держатели казначейских облигаций США выбрали стратегию диверсификации активов; президентские праймериз Демократической партии обнажили разногласия в рядах оппозиции Трампу, а также поставили под сомнение процедуры подсчета голосов; соперничество между США и четырьмя ревизионистскими державами усиливается; издержки для реального мира, вызванные изменением климата и другими экологическими тенденциями, быстро нарастают", - напомнил он.

"С тех пор вспышка COVID-19 в Китае действительно переросла в пандемию, доказав правоту тех из нас, кто заранее предупреждал о том, что коронавирус может очень негативно повлиять на мировую экономику.

Как я и предсказывал, соперничество между США и четырьмя ревизионистскими державами - Китаем, Россией, Ираном и КНДР - усилилось накануне ноябрьских президентских выборов в Америке.

Кроме того, кризис COVID-19 серьезно усугубил китайско-американскую холодную войну, которая затрагивает вопросы торговли, технологий, данных, инвестиций и валюты. В Гонконге, на Тайване, в Восточно- и Южно-Китайском морях наблюдается опасная эскалация геополитической напряженности. Активное балансирование на грани войны может привести к военным инцидентам, которые способны выйти из-под контроля", - отметил экономист.

Знаменитый экономист предупредил о глобальных потрясениях

Нуриэль Рубини предсказал мировой финансовый кризис 2008 года. New York Times назвала экономиста пророком. The Times поместил его в список 100 самых выдающихся людей планеты в категории "Мыслители". © Business Insider


Профессор напомнил, что выражал озабоченность, что администрация Трампа может использовать санкции для ареста и заморозки купленных Китаем, Россией и другими странами-соперниками казначейских облигаций США, спровоцировав их распродажу на фоне перехода этих стран в геополитически более безопасные активы, такие как золото.

"Эти опасения (а также угроза роста инфляции из-за большого монетизированного бюджетного дефицита) с тех пор вызвали резкий подъем цены на золото: в этом году она увеличилась на 23 процента, а с конца 2018 года - более чем на 50 процентов. США действительно превращают в оружие доллар, который в последнее время ослаб, поскольку и соперники, и союзники Америки стараются провести диверсификацию, избавляясь от активов, номинированных в долларах", - констатировал экономист.

Также Рубини отметил все более очевидную связь между изменением климата и пандемиями.

"Люди активно вторгаются в места обитания диких животных, поэтому они все чаще вступают в контакт с летучими мышами и другими носителями зоонозных заболеваний. Кроме того, существуют усиливающиеся опасения, что из-за таяния сибирской вечной мерзлоты вновь могут появиться смертельно опасные вирусы, которые долгое время были заморожены; они способны быстро распространиться по всему миру, подобно COVID-19", - написал он.

По одному из прогнозов экономиста, если недавний всплеск количества случаев заражения COVID-19 в США и других странах не будет остановлен, а осенью и зимой начнется вторая волна (причем до того, как будет открыта безопасная и эффективная вакцина), тогда экономику, скорее всего, будет ждать W-образная рецессия с двумя периодами спада.

"Кроме того, учитывая наличие столь глубинных слабостей в мировой экономике, нельзя исключать, что в средине десятилетия наступит L-образная "Еще более великая депрессия", - отметил Рубини.


Источник: Tengrinews.kz
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