Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия. Об этом пишет The Independent.
Маск отметил, что конечной целью данной разработки является налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека. По его словам, это позволит слушать музыку прямо в голове.
Маск подчеркнул, что также чип позволит парализованным людям восстановить утраченный контроль над конечностями.
Ранее компания Маска Neuralink презентовала нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам.
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