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Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака: теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом гороврится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Кодексе указано, что предприниматели должны ознакомиться с требованиями статьи 110, иначе им грозит административная ответственность. В пункте 4 статьи 110 говорится, что продавцы табачных изделий обязаны требовать предъявления документа, удостоверяющего личность. Это касается и других товаров, связанных с курением.

"Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность", - говорится в Кодексе.

К слову, такая же норма коснулась и продавцов алкоголя. В пункте 18 статьи 110 говорится, что при продаже алкогольной продукции необходимо требовать предъявления документа, удостоверяющего личность и отказывать в продаже, если это требование не было исполнено.

Таким образом, если ранее продавец должен был удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.

Кроме того, с 1 июля 2021 года ожидается еще одно изменение. На витрине запретят выкладывать пачки имеющихся сигарет. Вместо этого будет висеть список о том, какие сигареты есть в продаже. Продемонстрировать табачную продукцию можно будет только после того, как покупатель ознакомится со списком.Об этом говорится в подпункте 16 пункта 4 статье 110.

"Информация о табачной продукции, в том числе изделиях с нагреваемым табаком, табаке для кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака, электронных системах потребления и жидкостях для них, при осуществлении розничной торговли доводится до сведения покупателей посредством размещения перечня продаваемой продукции с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков", - говорится в Кодексе.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • miledi
  • mer
  • arelav_74
  • мунайши73
 Empro (Посетители) Сегодня, 09:33
Зачем показывать документы чуть ли не пенсионерам? Это реально маразм.
Про сигареты убрать, это в братской России процветает уже лет 5.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • мунайши73
 mer (Посетители) Сегодня, 09:32
Если человек в возрасте, и это видно по нему, ЗАЧЕМ ПРЕДЬЯВЛЯТЬ ДОКУМЕНТ? Понятно молодёжь спрашивать, а пенсионеров(???) , вы там что с ума сошли?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mer
  • arelav_74
  • ЁмоЁ
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:18
В Казахстане маразм крепчает , а в туалет сходить еще не надо паспорт показывать ?
 
 

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