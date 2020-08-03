Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя

В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака: теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом гороврится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Кодексе указано, что предприниматели должны ознакомиться с требованиями статьи 110, иначе им грозит административная ответственность. В пункте 4 статьи 110 говорится, что продавцы табачных изделий обязаны требовать предъявления документа, удостоверяющего личность. Это касается и других товаров, связанных с курением.
"Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность", - говорится в Кодексе.
К слову, такая же норма коснулась и продавцов алкоголя. В пункте 18 статьи 110 говорится, что при продаже алкогольной продукции необходимо требовать предъявления документа, удостоверяющего личность и отказывать в продаже, если это требование не было исполнено.
Таким образом, если ранее продавец должен был удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.
Кроме того, с 1 июля 2021 года ожидается еще одно изменение. На витрине запретят выкладывать пачки имеющихся сигарет. Вместо этого будет висеть список о том, какие сигареты есть в продаже. Продемонстрировать табачную продукцию можно будет только после того, как покупатель ознакомится со списком.Об этом говорится в подпункте 16 пункта 4 статье 110.
"Информация о табачной продукции, в том числе изделиях с нагреваемым табаком, табаке для кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака, электронных системах потребления и жидкостях для них, при осуществлении розничной торговли доводится до сведения покупателей посредством размещения перечня продаваемой продукции с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков", - говорится в Кодексе.
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