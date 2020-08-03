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Министр ответил на вопрос о "занижении статистики" по коронавирусу в Казахстане

Просмотров:454 Опубликовано: Сегодня, 11:34
Министр ответил на вопрос о "занижении статистики" по коронавирусу в Казахстане
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал вопрос о занижении статистики летальных случаев от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На онлайн-брифинге журналист спросил, не занижена ли в Казахстане статистика по летальным случаям от коронавируса, сравнив ее со статистикой в Эквадоре, Португалии и Швеции. По последним данным, в Казахстане от COVID-19 умерло 793 человека, всего заболели 92 662 человека.

"Во-первых, в Казахстане высокий уровень охвата тестированием. Мы выявляем большее количество заболевших уже на ранних стадиях. Во-вторых, в Казахстане на уровне стационарного звена, именно в больницах, медицинская помощь оказывается полностью бесплатно населению. Во многих странах за нее нужно платить отдельную страховку либо отдельно доплачивать сумму. Те летальные случаи, которые указаны, - это объективная статистика", - ответил Алексей Цой.

При этом министр здравоохранения не отрицает, что статистика по коронавирусу, возможно, не соответствовала реальным цифрам в период пика заболеваемости.

"Мы видели в период пика, в июле, большое количество заболевших и летальных исходов, а при этом у нас статистика по коронавирусу показывала высокие цифры, но не всегда сопоставимые (с реальным числом заболевших и умерших. - Прим. автора). В этот момент и задались вопросом во всем мире, не только в нашей стране, об аномальном росте случаев пневмонии, схожих по эпидемиологических и клинических признакам (с коронавирусом. - Прим.). Тогда обратили внимание на то, что нужно отдельно выделять их и кодировать, и увидели вот эту летальность в общей статистике всех пневмоний", - добавил министр здравоохранения.

По его словам, теперь, объединив статистику, государство сможет принимать на основании новых данных дальнейшие решения для функционирования системы здравоохранения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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makovka (Посетители) Сегодня, 12:47
У наших чиновников есть удивительная способность: вроде бы говорит, отвечает, но в итоге ответа нет.
На счет охвата тестированием - сомневаюсь... И статистика не объективна ни к заболевшим, ни к летальным. Среди родных, знакомых много заболевших. Как правило, ПЦР сдает только один член семьи, остальные вместе с ним сидят на карантине. А есть и такие, которые не сдают, но по всем признакам ковид. Сами лечатся. Так что 92000 заболевших можно смело умножать, как минимум, на четыре.
 
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  • Барабашка
  • makovka
  • PoZitron
 Кoт (Посетители) Сегодня, 11:40
всего заболели 92 662 человека.


Помню, как в марте предыдущий министр заявлял о том что в пике эпидемии ожидается 3500 заболевших.

Ошибся чутка, получается.
 
 

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