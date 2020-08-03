Министр ответил на вопрос о "занижении статистики" по коронавирусу в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал вопрос о занижении статистики летальных случаев от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На онлайн-брифинге журналист спросил, не занижена ли в Казахстане статистика по летальным случаям от коронавируса, сравнив ее со статистикой в Эквадоре, Португалии и Швеции. По последним данным, в Казахстане от COVID-19 умерло 793 человека, всего заболели 92 662 человека.
"Во-первых, в Казахстане высокий уровень охвата тестированием. Мы выявляем большее количество заболевших уже на ранних стадиях. Во-вторых, в Казахстане на уровне стационарного звена, именно в больницах, медицинская помощь оказывается полностью бесплатно населению. Во многих странах за нее нужно платить отдельную страховку либо отдельно доплачивать сумму. Те летальные случаи, которые указаны, - это объективная статистика", - ответил Алексей Цой.
При этом министр здравоохранения не отрицает, что статистика по коронавирусу, возможно, не соответствовала реальным цифрам в период пика заболеваемости.
"Мы видели в период пика, в июле, большое количество заболевших и летальных исходов, а при этом у нас статистика по коронавирусу показывала высокие цифры, но не всегда сопоставимые (с реальным числом заболевших и умерших. - Прим. автора). В этот момент и задались вопросом во всем мире, не только в нашей стране, об аномальном росте случаев пневмонии, схожих по эпидемиологических и клинических признакам (с коронавирусом. - Прим.). Тогда обратили внимание на то, что нужно отдельно выделять их и кодировать, и увидели вот эту летальность в общей статистике всех пневмоний", - добавил министр здравоохранения.
По его словам, теперь, объединив статистику, государство сможет принимать на основании новых данных дальнейшие решения для функционирования системы здравоохранения.
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