Алексей Цой прокомментировал задержание своего заместителя

Об этом его попросили журналисты во время онлайн-брифинга в понедельник, 3 августа.



Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, задержанный по подозрению в хищении бюджетных средств, как оказалось, подал заявление об уходе с поста неделю назад.



- Абишев Олжас подал заявление по собственному желанию ещё на прошлой неделе, поэтому данный вопрос сейчас рассматривается, и я думаю, что согласно поданному заявлению, если примется решение, то он будет освобождён от занимаемой должности, - заявил Алексей Цой.



При этом он отметил, что у министерства по уголовному делу «информации сейчас достоверной нет».



- Идёт следствие, и здесь уполномоченные органы сами доведут эту информацию, которая у них есть, - сказал он.



Как сообщалось ранее, Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтвердил факт задержания сотрудниками Службы экономических расследований вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств.



В настоящее время проводятся следственные действия.



В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.



Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.