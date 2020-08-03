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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алексей Цой прокомментировал задержание своего заместителя

Просмотров:1182 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Алексей Цой прокомментировал задержание своего заместителя
Фото из открытых источников
Об этом его попросили журналисты во время онлайн-брифинга в понедельник, 3 августа.

Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, задержанный по подозрению в хищении бюджетных средств, как оказалось, подал заявление об уходе с поста неделю назад.

- Абишев Олжас подал заявление по собственному желанию ещё на прошлой неделе, поэтому данный вопрос сейчас рассматривается, и я думаю, что согласно поданному заявлению, если примется решение, то он будет освобождён от занимаемой должности, - заявил Алексей Цой.

При этом он отметил, что у министерства по уголовному делу «информации сейчас достоверной нет».

- Идёт следствие, и здесь уполномоченные органы сами доведут эту информацию, которая у них есть, - сказал он.

Как сообщалось ранее, Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтвердил факт задержания сотрудниками Службы экономических расследований вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 8 )

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ssnaktau (Посетители) Сегодня, 14:52
Взяли очередного "стрелочника" smoke
 
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  • tolk
  • Ну Ну
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:48
montgomery,
Закон нельзя менять. Если Даш поблажку одно то и всем тогда. Это закон а его нарушать нельзя иначе Токаев будет сидеть ещё 30 лет.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 13:32
Guz,Я бы на Кол сажал таких, и как в мультике, "Карусель, карусель... fuck
 
-2
  • Барабашка
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alesha
  • chilian
 montgomery (Посетители) Сегодня, 12:52
Цитата: Guz
Попал твой заместитель уходи в отставку таков закон,нефиг выкручиваться

Нет уж, пусть останется и доведет начатое дело до конца. У этого хоть что-то получается. Биртанов со своей бригадой вообще спрятался в самый разгар пандемии, сбежал на больничный трусливо! И это Биртановский зам, по сути, с того и спрос должен быть!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • valesa
 None None (Посетители) Сегодня, 12:51
Тем более я так понял, заявление подал, но его не подписали и он ещё не уволен?
И какая разница когда подал заявление. Или он крал после подачи его?
 
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  • Барабашка
  • mer
  • Daulet201999
  • tolk
 Guz (Посетители) Сегодня, 12:48
Цой врёт,но врёт неумело и плоско.
Попал твой заместитель уходи в отставку таков закон,нефиг выкручиваться и из народа дураков делать.
 
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  • PoZitron
  • Юрий Спассков
  • Барабашка
  • tolk
 Кoт (Посетители) Сегодня, 12:47
- Абишев Олжас подал заявление по собственному желанию ещё на прошлой неделе


Почему отмазка "уволен вчера" катит всегда и на всех уровнях???

Ясное же дело что данные действия создаются для того что бы сбить следствие и получить меньшее наказание. Получается господин Цой, раз несёт эту чепуху про недельной давности заявление, в курсе всего. А тогда почему и его не задержали???

Как и положено, от Цоя ждали перемен. А получили всё то же что было всегда. Не знаю у кого как, а у меня впечатление того что катимся в пропасть, да ещё и с постоянным ускорением. И кажется что это не пессимизм.

 
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  • Юрий Спассков
  • Барабашка
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 12:36
Бог велел делиться.
 
 

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