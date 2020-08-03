Алексей Цой прокомментировал задержание своего заместителя

Об этом его попросили журналисты во время онлайн-брифинга в понедельник, 3 августа.
Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, задержанный по подозрению в хищении бюджетных средств, как оказалось, подал заявление об уходе с поста неделю назад.
- Абишев Олжас подал заявление по собственному желанию ещё на прошлой неделе, поэтому данный вопрос сейчас рассматривается, и я думаю, что согласно поданному заявлению, если примется решение, то он будет освобождён от занимаемой должности, - заявил Алексей Цой.
При этом он отметил, что у министерства по уголовному делу «информации сейчас достоверной нет».
- Идёт следствие, и здесь уполномоченные органы сами доведут эту информацию, которая у них есть, - сказал он.
Как сообщалось ранее, Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтвердил факт задержания сотрудниками Службы экономических расследований вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств.
В настоящее время проводятся следственные действия.
В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.
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