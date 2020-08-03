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Родители и дети не отвечают по статье КоАП РК, наказывающей за отсутствие масок – юрист

Просмотров:413 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Родители и дети не отвечают по статье КоАП РК, наказывающей за отсутствие масок – юрист
Фото из открытых источников
Алматы. 3 июля. КазТАГ – По статье 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, родители и дети не отвечают, сообщил известный казахстанский юрист Роман Подопригора.

«Регулирование в условиях карантина осуществляется с калейдоскопической быстротой. Не успеешь понять или не понять одно правило, как оно тут же меняется. 29 июля в приказе минздрава написали, что ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным. Видимо быстро заметили, что написали не то. Попробуй, разберись, что такое общественные места на улице и чем они отличаются от общественных мест в парках. И вот уже 31 июля переписали: ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным. То же самое с детьми: одни правила сменяют другие. Но раз на всех кому пять и больше распространили обязанность носить маски, то следует помнить, что ответственность за административные правонарушения наступает с 16 летнего возраста. Поэтому, для 5-15 летних обязанность есть, ответственности – нет. Родители за детей по статье 425 КоАП, по которой привлекают за отсутствие маски, также не отвечают», - написал Подопригора в понедельник на своем Telegram-канале.

Вместе с тем он отметил, что в КоАП имеется статья об ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья 127).

«Она вообще-то для других случаев писалась, но совсем исключать применение ее в нынешних условиях я бы не стал. И санкции серьезные: от штрафов до административного ареста. Протоколы имеют право составлять сотрудники органов внутренних дел. Так что будьте осторожны, и с точки зрения требований законодательства, и, главное, с точки зрения безопасности детей», - заключил юрист.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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Дон (Посетители) Сегодня, 14:42
Детям особенно грудным нельзя одевать эти маски. Минздрав в рк бред несет как обычно
 
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mer (Посетители) Сегодня, 14:10
Если носить, то всем, если не носить то, тоже всем. Смысл запретов, в предотвращении распространения короны, а получается так, опять одним можно не носить, а другим нужно носить, бредядина 80 левла. Убейтись вы все об стенку.
 
 

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