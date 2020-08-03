За шесть месяцев текущего года в Казахстане возбуждено 69 уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми

Агентство ООН по
миграции в сотрудничестве с Национальным
центром по правам человека в РК, Министерством
внутренних дел РК и Общественным фондом
«Родник» провели специальную пресс-
конференцию, посвященную Всемирному дню
борьбы с торговлей людьми, который ежегодно
отмечается 30 июля во всех странах мира.
• Двадцать лет назад был принят Протокол ООН о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности.
• С момента ратификации Протокола в 2008 году Республика Казахстан значительно
усовершенствовала национальное законодательство в области уголовного преследования
торговцев людьми и оказания помощи и защиты жертвам торговли людьми. Тем не менее перед
Казахстаном еще стоят задачи, которые необходимо решить для искоренения торговли людьми.
• Как сообщила Утебаева Зере Орынтаевна,
руководитель Национального центра по правам
человека РК, в этом году Уполномоченный по правам
человека в РК Эльвира Азимова примет участие в
работе над исследованием Международной
организации по миграции (МОМ) / Агентства ООН по
миграции, ключевой задачей которого станет поиск
причин недостаточной выявляемости жертв торговли
людьми в Казахстане. Отдельный акцент в ходе работы
экспертов будет сделан на случаи торговли людьми
среди трудящихся-мигрантов, трудности в
расследовании дел по торговле людьми и вопросы преследования за преступления, связанные
с данной проблемой. Результатом данного исследования станут рекомендации для
соответствующих государственных органов с целью принятия законодательных поправок и
улучшения общей обстановки по данной проблеме в стране. Также выводы и рекомендации
затронут деятельность общественных и международных организаций в рамках планирования
их программ по борьбе с торговлей людьми.
• По информации Министерства внутренних
дел Республики Казахстан, за шесть месяцев текущего
года возбуждено 69 уголовных дел по преступлениям,
связанным с торговлей людьми. Кучербаева Шинар
Калибековна, старший оперуполномоченный по
особо важным делам группы по борьбе с
торговлей людьми Департамента криминальной
полиции МВД РК, отметила, что в последние годы
наряду с фактами внутренней торговли людьми
выявляются случаи вывоза наших граждан для
эксплуатации в иностранные государства (Бахрейн, Республика Корея, Турция, ОАЭ и др.) и
ввоза из других стран. Организация оперативно-профилактических мероприятий позволяет
выявлять и пресекать такие каналы.
• С 2016 года в Республике Казахстан предоставляется государственное финансирование с
целью помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате торговли
людьми. В 2020 году по всей республике действует 10 государственных приютов для жертв
торговли людьми, работу которых обеспечивают общественные организации.
• «Если иностранный гражданин стал жертвой
торговли людьми в Казахстане, государство должно
нести ответственность и предоставить защиту и
помощь пострадавшим», - сказала Нина Балабаева,
директор ОФ «Родник», ставшая в 2020 году одним из
десяти героев Доклада Государственного
департамента США по борьбе с торговлей людьми. «На
сегодня государственные приюты не могут принимать
иностранных граждан, временно пребывающих в
стране, нам нужно изменить подобный подход».
• В преддверии сегодняшней пресс-конференции партнерские общественные организации в
нескольких городах Казахстана провели многодневный онлайн-марафон, освещая разные
аспекты торговли людьми. Цель указанного марафона - повышение осведомленности
населения о рисках стать жертвой этого вида преступлений, а также о том, как можно помочь
тем, кто уже оказался в руках торговцев людьми.
• В этом году также исполняется 25 лет программам Международной организации по миграции по
борьбе с торговлей людьми. По всему миру МОМ оказала помощь более ста тысячам женщин,
мужчин, девочек и мальчиков, ставших жертвами торговли людьми в основном для сексуальной
и трудовой эксплуатации. Среди жертв торговли людьми, получивших помощь от МОМ,
представлены люди 175 национальностей, которые подверглись эксплуатации в 164 странах
мира, включая Казахстан.
• Казахстан является страной назначения и транзита для жертв торговли людьми в основном из
стран Центральной Азии, а также страной происхождения, из которой жертвы торговли людьми
вывозятся в Турцию, ОАЭ, Российскую Федерацию, Республику Корея и другие страны. С 2004
по 2019 годы МОМ в Республике Казахстан оказана помощь почти 2,000 жертвам торговли
людьми. При этом Миссии МОМ в Центральной Азии региструют значительно большее
количество пострадавших, которые сообщали о том, что были в эксплуатации в Казахстане, но
обратились за помощью только по возвращению на родину.
• Суб-региональный Координатор в
Центральной Азии, Глава Миссии Международной
организации по миграции / Агентства ООН по
миграции в Казахстане, Кыргызстане,
Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев в
завершение отметил: «В этом году мир столкнулся с
беспрецедентной угрозой здоровью и благополучию
миллиардов людей. Пандемия и последующая
экономическая рецессия сделали уязвимые группы
населения, включая мигрантов, еще более
уязвимыми перед торговцами людьми, вынуждая их
принимать рискованные предложения и соглашаться на кабальные условия труда. Сегодня
Международная организация по миграции вновь подтверждает свою приверженность
поддержать Правительство Казахстана и гражданское общество в предотвращении и
искоренении торговли людьми».
• В 2020 году МОМ совместно с МВД РК запускает пилотные проекты по созданию совместных
рабочих групп по улучшению выявления жертв торговли людьми в трёх регионах Казахстана, в
которые войдут сотрудники правоохранительных органов, общественные организации и иные
задействованные органы. Также при участии Учебного центра подготовки специалистов по
борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми Карагандинской академии МВД им. Б.
Бейсенова будет проведена работа по обновлению методологических рекомендаций по
выявлению жертв торговли людьми для различных подразделений полиции при поддержке
Посольства США.
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