За шесть месяцев текущего года в Казахстане возбуждено 69 уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми

Агентство ООН по

миграции в сотрудничестве с Национальным

центром по правам человека в РК, Министерством

внутренних дел РК и Общественным фондом

«Родник» провели специальную пресс-

конференцию, посвященную Всемирному дню

борьбы с торговлей людьми, который ежегодно

отмечается 30 июля во всех странах мира.



• Двадцать лет назад был принят Протокол ООН о

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной

организованной преступности.



• С момента ратификации Протокола в 2008 году Республика Казахстан значительно

усовершенствовала национальное законодательство в области уголовного преследования

торговцев людьми и оказания помощи и защиты жертвам торговли людьми. Тем не менее перед

Казахстаном еще стоят задачи, которые необходимо решить для искоренения торговли людьми.



• Как сообщила Утебаева Зере Орынтаевна,

руководитель Национального центра по правам

человека РК, в этом году Уполномоченный по правам

человека в РК Эльвира Азимова примет участие в

работе над исследованием Международной

организации по миграции (МОМ) / Агентства ООН по

миграции, ключевой задачей которого станет поиск

причин недостаточной выявляемости жертв торговли

людьми в Казахстане. Отдельный акцент в ходе работы

экспертов будет сделан на случаи торговли людьми

среди трудящихся-мигрантов, трудности в

расследовании дел по торговле людьми и вопросы преследования за преступления, связанные

с данной проблемой. Результатом данного исследования станут рекомендации для

соответствующих государственных органов с целью принятия законодательных поправок и

улучшения общей обстановки по данной проблеме в стране. Также выводы и рекомендации

затронут деятельность общественных и международных организаций в рамках планирования

их программ по борьбе с торговлей людьми.



• По информации Министерства внутренних

дел Республики Казахстан, за шесть месяцев текущего

года возбуждено 69 уголовных дел по преступлениям,

связанным с торговлей людьми. Кучербаева Шинар

Калибековна, старший оперуполномоченный по

особо важным делам группы по борьбе с

торговлей людьми Департамента криминальной

полиции МВД РК, отметила, что в последние годы

наряду с фактами внутренней торговли людьми

выявляются случаи вывоза наших граждан для

эксплуатации в иностранные государства (Бахрейн, Республика Корея, Турция, ОАЭ и др.) и

ввоза из других стран. Организация оперативно-профилактических мероприятий позволяет

выявлять и пресекать такие каналы.



• С 2016 года в Республике Казахстан предоставляется государственное финансирование с

целью помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате торговли

людьми. В 2020 году по всей республике действует 10 государственных приютов для жертв

торговли людьми, работу которых обеспечивают общественные организации.



• «Если иностранный гражданин стал жертвой

торговли людьми в Казахстане, государство должно

нести ответственность и предоставить защиту и

помощь пострадавшим», - сказала Нина Балабаева,

директор ОФ «Родник», ставшая в 2020 году одним из

десяти героев Доклада Государственного

департамента США по борьбе с торговлей людьми. «На

сегодня государственные приюты не могут принимать

иностранных граждан, временно пребывающих в

стране, нам нужно изменить подобный подход».

• В преддверии сегодняшней пресс-конференции партнерские общественные организации в

нескольких городах Казахстана провели многодневный онлайн-марафон, освещая разные

аспекты торговли людьми. Цель указанного марафона - повышение осведомленности

населения о рисках стать жертвой этого вида преступлений, а также о том, как можно помочь

тем, кто уже оказался в руках торговцев людьми.

• В этом году также исполняется 25 лет программам Международной организации по миграции по

борьбе с торговлей людьми. По всему миру МОМ оказала помощь более ста тысячам женщин,

мужчин, девочек и мальчиков, ставших жертвами торговли людьми в основном для сексуальной

и трудовой эксплуатации. Среди жертв торговли людьми, получивших помощь от МОМ,

представлены люди 175 национальностей, которые подверглись эксплуатации в 164 странах

мира, включая Казахстан.

• Казахстан является страной назначения и транзита для жертв торговли людьми в основном из

стран Центральной Азии, а также страной происхождения, из которой жертвы торговли людьми

вывозятся в Турцию, ОАЭ, Российскую Федерацию, Республику Корея и другие страны. С 2004

по 2019 годы МОМ в Республике Казахстан оказана помощь почти 2,000 жертвам торговли

людьми. При этом Миссии МОМ в Центральной Азии региструют значительно большее

количество пострадавших, которые сообщали о том, что были в эксплуатации в Казахстане, но

обратились за помощью только по возвращению на родину.

• Суб-региональный Координатор в

Центральной Азии, Глава Миссии Международной

организации по миграции / Агентства ООН по

миграции в Казахстане, Кыргызстане,

Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев в

завершение отметил: «В этом году мир столкнулся с

беспрецедентной угрозой здоровью и благополучию

миллиардов людей. Пандемия и последующая

экономическая рецессия сделали уязвимые группы

населения, включая мигрантов, еще более

уязвимыми перед торговцами людьми, вынуждая их

принимать рискованные предложения и соглашаться на кабальные условия труда. Сегодня

Международная организация по миграции вновь подтверждает свою приверженность

поддержать Правительство Казахстана и гражданское общество в предотвращении и

искоренении торговли людьми».

• В 2020 году МОМ совместно с МВД РК запускает пилотные проекты по созданию совместных

рабочих групп по улучшению выявления жертв торговли людьми в трёх регионах Казахстана, в

которые войдут сотрудники правоохранительных органов, общественные организации и иные

задействованные органы. Также при участии Учебного центра подготовки специалистов по

борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми Карагандинской академии МВД им. Б.

Бейсенова будет проведена работа по обновлению методологических рекомендаций по

выявлению жертв торговли людьми для различных подразделений полиции при поддержке

Посольства США.



