Мужчина застрелил котенка на глазах у детей в Шымкенте. Видео с предполагаемым живодером попало в Сеть, передает корреспондент Tengrinews.kz.На кадрах, опубликованных в паблике Instagram doroga_domoi_almaty, видно, как мужчина в маске несет мертвого котенка в руках. В описании к посту говорится, что житель Шымкента считает, что "кошки не должны жить". Якобы он вышел на улицу с оружием и начал их убивать.Автор ролика сообщает о расправе над животным."Беззащитный котенок лежал на скамейке, а в него выстрелили. Какие еще блохи?" - говорит голос за кадром.В свою очередь мужчина продолжает спокойно идти по улице. Причем происходит все это на глазах у детей, которые поблизости играют на футбольном поле.В пресс-службе Департамента полиции Шымкента прокомментировали ролик."2 августа по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса Казахстана "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье". Подозреваемый по данному факту доставлен в Управление полиции Абайского района. Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в ДП Шымкента.Также в Сети появилась фотография повешенной на заборе кошки в Нур-Султане. В столичном Департаменте полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже, отметив, что также возбуждено уголовное дело.Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о новом законопроекте о защите животных.