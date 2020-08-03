Мужчина застрелил котенка на глазах у детей в Шымкенте

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‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ・・・ Смотрите все! Это УБИЙЦА кошек. Житель города Шымкент улица Гагарина "141 а". Он считает, что кошки не должны жить, им не место на земле. Решил поспорить с Богом, считая, что имеет право забирать их жизнь просто так, потому, что не любит кошек. Вышел на улицу с оружием и начал их убивать. На него написано заявление, но неизвестно, будет ли результат.
Комментарии ( 5 )
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