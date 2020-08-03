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Мужчина застрелил котенка на глазах у детей в Шымкенте

Просмотров:527 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Мужчина застрелил котенка на глазах у детей в Шымкенте
Кадр из видео
Мужчина застрелил котенка на глазах у детей в Шымкенте. Видео с предполагаемым живодером попало в Сеть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах, опубликованных в паблике Instagram doroga_domoi_almaty, видно, как мужчина в маске несет мертвого котенка в руках. В описании к посту говорится, что житель Шымкента считает, что "кошки не должны жить". Якобы он вышел на улицу с оружием и начал их убивать.

Автор ролика сообщает о расправе над животным.

"Беззащитный котенок лежал на скамейке, а в него выстрелили. Какие еще блохи?" - говорит голос за кадром.

В свою очередь мужчина продолжает спокойно идти по улице. Причем происходит все это на глазах у детей, которые поблизости играют на футбольном поле.

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента прокомментировали ролик.

"2 августа по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса Казахстана "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье". Подозреваемый по данному факту доставлен в Управление полиции Абайского района. Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в ДП Шымкента.

Также в Сети появилась фотография повешенной на заборе кошки в Нур-Султане. В столичном Департаменте полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже, отметив, что также возбуждено уголовное дело.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о новом законопроекте о защите животных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ・・・ Смотрите все! Это УБИЙЦА кошек. Житель города Шымкент улица Гагарина "141 а". Он считает, что кошки не должны жить, им не место на земле. Решил поспорить с Богом, считая, что имеет право забирать их жизнь просто так, потому, что не любит кошек. Вышел на улицу с оружием и начал их убивать. На него написано заявление, но неизвестно, будет ли результат.

Публикация от Бездомные животные г.Алматы (@doroga_domoi_almaty)




Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Сергей Владимиров
  • OpOp
  • TU-154
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 16:30
Кто он такой что решать кому жить кому не жить. Руку ему отрубить чтоб было на чем думать. Че вам уродам не хватает? Не пойму вас, самоуверенности.

Таких уродов надо кастрировать.
 
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  • Сергей Владимиров
  • OpOp
 Земляк (Посетители) Сегодня, 16:27
Судить урода! Реальный срок.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • Aktauskii
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
 Guz (Посетители) Сегодня, 16:24
Вот сволочь. Кошки и коты полезные твари и их чтят и в Турции и в ОАЭ,а у нас вешают стреляют. Полагаю мы КЗ по колличеству уродов и мерзавцев на 1 месте во вселенной.
 
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  • Neo_85
  • elek
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
 OpOp (Посетители) Сегодня, 15:56
Чтоб ты так же кончил.
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 15:55
Ну вот,а вы говорите,"только в Актау!" Везде есть свои тайные или явные живодеры-хоть у нас,хоть где... beat
 
 

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