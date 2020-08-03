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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Продлят ли карантин в Казахстане?

Просмотров:716 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Продлят ли карантин в Казахстане?
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ответил на вопрос о продлении карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Мы видим сейчас стойкую динамику. Несмотря на то, что случаи, которые указаны в статистике, мы показали, все эти пациенты лежали в больницах, находились на лечении в наших стационарах. Сейчас порядка 1 980 коек по стране мы перевели в режим ожидания, либо койки начали работать по старому графику, - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, при рассмотрении варианта продления карантина будет учитываться динамика прироста заболевания.

Очень важно понимать, что принятие решения о продлении карантина четко взвешивается. Для нас важна динамика прироста заболевания или его снижения. На протяжении двух недель мы будем ежедневно мониторить данные. Если увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план по поэтапному снижению карантинных мер. Если показатели в динамике будут ухудшаться, то тогда будут приниматься другие решения. В настоящее время тенденция по положительной динамике, - подчеркнул глава Минздрава.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:31
Они думают, что всё зависит от их божественного шевеления в креслах, нет господа чиновники, ничего от вас не зависит, в данном вопросе. Это ОРВи, пока есть "жертвы", вирус
их ищет, но их становится всё меньше, результат, снижение заболеваний. "Тупой и ещё тупее" .... отдыхает.
 
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  • Сергей Владимиров
  • shurik_kz11
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 16:45
Да хоть до января 2021года. Лижбы платить не ленились. По 100 тысяч каждому
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • master_kz
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 16:34
Главным и неоспоримым требование должно быть соблюдение всех требований гл.санврача, но увы все сегодня видели толпы народу на похоронах! Да, конечно печально, соболезную, но вот всем пример подали.
 
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  • Сергей Владимиров
  • mer
 Guz (Посетители) Сегодня, 16:20
Вот опять врёт. Где они нашли такого брехуна,ведь знает от него ничего не зависит,а врёт.
 
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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 16:02
ВОЗу нужно тянуть до выборов президента в США. Чтобы "жадного" Трампа убрать.
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:00
Заплатит ВОЗ - продлят, не заплатит не продлят.
 
 

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