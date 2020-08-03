Продлят ли карантин в Казахстане?

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ответил на вопрос о продлении карантина, передает корреспондент zakon.kz.



Мы видим сейчас стойкую динамику. Несмотря на то, что случаи, которые указаны в статистике, мы показали, все эти пациенты лежали в больницах, находились на лечении в наших стационарах. Сейчас порядка 1 980 коек по стране мы перевели в режим ожидания, либо койки начали работать по старому графику, - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.



По его словам, при рассмотрении варианта продления карантина будет учитываться динамика прироста заболевания.



Очень важно понимать, что принятие решения о продлении карантина четко взвешивается. Для нас важна динамика прироста заболевания или его снижения. На протяжении двух недель мы будем ежедневно мониторить данные. Если увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план по поэтапному снижению карантинных мер. Если показатели в динамике будут ухудшаться, то тогда будут приниматься другие решения. В настоящее время тенденция по положительной динамике, - подчеркнул глава Минздрава.