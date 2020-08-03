Вице-министра здравоохранения Абишева арестовали на 2 месяца

Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев будет находиться под стражей два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении Олжаса Абишева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда города Нур-Султана.



О задержании Абишева сотрудниками Службы экономических расследований стало известно вчера, 2 августа. Известно, что его подозревают в хищении бюджетных средств.



Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Олжас Абишев подал заявление на увольнение по собственному желанию еще на прошлой неделе.



Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.



Ранее глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев рассказывал, что на высокопоставленных чиновников двух министерств завели уголовные дела.



"В настоящее время мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки", - говорил он.