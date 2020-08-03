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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вице-министра здравоохранения Абишева арестовали на 2 месяца

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Вице-министра здравоохранения Абишева арестовали на 2 месяца
Фото из открытых источников
Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев будет находиться под стражей два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении Олжаса Абишева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда города Нур-Султана.

О задержании Абишева сотрудниками Службы экономических расследований стало известно вчера, 2 августа. Известно, что его подозревают в хищении бюджетных средств.

Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Олжас Абишев подал заявление на увольнение по собственному желанию еще на прошлой неделе.

Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

Ранее глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев рассказывал, что на высокопоставленных чиновников двух министерств завели уголовные дела.

"В настоящее время мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки", - говорил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 18:03
Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Олжас Абишев подал заявление на увольнение по собственному желанию еще на прошлой неделе.

Тут самый сенокос в минздраве так называемом, а он на увольнение.
Типа плавая рука вообще не в теме, что творит левая.
Ганс Христиан Андерсен правдоподобней сказки сочинял.
Хотя у нас и не такая дичь прокатывала.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:47
Закройте его на всю жизнь,ворюга.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:44
Какой же всё-таки Цой подлый обманщик. Плюнул бы тебе в лицо. Зачем нагло врешь что подал в отставку?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:20
Заявление на увольнение по собственному желанию? Ну да, ну да, поверили...
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 16:52
Сейчас будут проверять, насколько хорошо делился. Если жадничал - будет сидеть, если хорошо делился - пойдет на повышение. Как в свое время было с Кушербаевым: три месяца сидел под домашним арестом, пока проверяли все закрома, а потом пошел на повышение в июле 2012 года... Как это все читаемо...

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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