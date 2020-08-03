«У нас массовая амнезия?»: Казахстанцы находят записи о несуществующих приемах у врачей в Damumed

Приложение Damumed — это комплексная медицинская информационная система, по которой можно вызывать врача на дом, записываться на прием, получать рецепты и многое другое. Но даже с приходом такой цифровизации и отменой бумажных карточек у казахстанских пациентов продолжаются проблемы. Так, например, накануне астанчанка случайно выяснила, что активно посещает врачей. Только вот проблема в том, что ни к кому из них на прием она не ходила. После ее открытия казахстанцы стали проверять свои аккаунты в приложении, и многих ждал неприятный сюрприз, передает ИА «NewTimes.kz».



Неожиданное открытие первой сделала жительница столицы Арай Ордабаева. Она, как и многие казахстанцы, лечится от коронавируса и его последствий и в ожидании медицинской помощи зашла в популярное приложение Damumed. И случайно выяснила, что уже давно и активно лечится в своей поликлинике.



«…Я же не знала, где вы меня лечите! Оказалось, меня лечат в приложении Damumed! Я прям активно на прием ходила, они меня активно лечили! «Как я себе сейчас чувствую?» — вопрос к тем, кто меня лечит. Вы по моим постам заполняете чек-лист? … Вы меня там вылечили или в морге труп потеряли? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Скрин приложила. Как я пыталась получить лечение, тоже приложила. И как они меня активно лечили — тоже. Есть переписка в личке с 4 поликлиникой, я впервые обратилась к ним 23 июня. Но там очень приятный человек отвечает, всегда старается помочь и переживает. Не буду из уважения скрины делать. Там реально человек пыталась найти мне врача. Кстати, когда я получила результаты КТ, мне доктор даже не ответила.Что происходит? Друзья, проверьте, пожалуйста, что у вас в дамумед? Кидайте сюда скрины», — призвала Арай.



Скрины не заставили себя долго ждать. В комментарии посыпались истории от людей из разных регионов, которые внезапно для себя узнали, что тоже посещали врачей и сдавали анализы. «У нас массовая амнезия?» — в шутку спросил один из комментирующих. Люди стали вспоминать и случаи, когда в поликлиниках им еще раньше приписывали несуществующие операции и диагнозы.



Эльвира Бекзадина: «У меня тоже так, сдавала один раз ПАП-тест в феврале 2020 года. Теперь как будто я каждый месяц сдавала до сегодняшнего дня этот ПАП-тест. Хотя я один раз скрининг проходила и все».



Бакыт Дильдарова: «У меня родители более 13 лет как умерли. А приглашения на флюорографию и профосмотр присылают».



София Дифу: «Я ничему не удивляюсь — в 55 лет узнала, что у меня трое детей и было два аборта, когда рожала один раз. Вот так было написано в карточке моей. Я им говорю: все, вы мне должны еще двоих, где они? Вот так бывает».



Ляззат Амренова: «У меня был случай. Мне в карточке написали для комиссии, что меня прооперировали. Удалили щитовидку. Представьте? Причем намерено написали для проверки».



Когда Арай Ордабаева опубликовала свои вопросы, ей написали из 4 поликлиники, к которой она прикреплена.



«Уважаемая Арай Бимуханбетовна! ГКП на ПХВ «Городская поликлиника #4» сообщает, что проведен разбор данного случая. Врачом был проведен обзвон с целью дистанционного наблюдения однократно, и результат отражен в Вашем мобильном приложении как «Прием». С врачом проведена разъяснительная работа по поводу правильной работы в информационной системе. Так как стаж врача составляет 2 месяца, вынесено предупреждение. Для предоставления более расширенной информации просим Вас обратиться к руководителю службы поддержки пациента. Администрация поликлиники искренне сожалеет по поводу данного инцидента и желает Вам здоровья!» — написали астанчанке.



Однако такой ответ оказался не совсем убедительным — приложение уверяет, что Арай посещала за это время трех разных докторов. На это в поликлинике сообщили, что дистанционное консультирование по телефону тоже отобразилось как прием в мобильном приложении, и пообещали отработать вопрос с разработчиками.



«ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» сообщает, что проведен разбор данного случая. С Арай Ордабаевой созвонилась заместитель директора поликлиники Гульнара Азимжанова. Достигнута договоренность о дальнейшем ходе лечения в поликлинике. Администрация поликлиники искренне сожалеет по поводу произошедшего инцидента», — написали позже в соцсети представители медучреждения.



Несмотря на то, что поликлиника попыталась разобраться с инцидентом, Арай Ордабаеву озадачило, что ее случай — далеко не единственный. Она попросила разобраться, что же на самом деле происходит и почему у людей появляется фиктивная история болезни.



«Случайно я вскрыла огромную проблему. И она уже не заканчивается в «моей» поликлинике, и дело не только в Астане. Я думаю, это по всему Казахстану, куда интернет дошел. Девушка узнала, что она беременная, когда пришла на прием к терапевту. Причем с прошлого года. Но удалить в поликлинике ее беременность из приложения не могут, потому что год закрыли. Второй случай — девушка, оказывается, наблюдалась и даже прервала беременность, судя по приложению (вот бы она объяснялась с мужем). Третий случай — девушка узнала, что у ее свекра отличные почки, но после онкологии он перенес операцию по удалению. Четвертый случай — девушка полгода не живет в стране, но при этом посещает узких специалистов. Пятый.... Просто зайдите в комментарии под моими постами по группам. Кому это выгодно? Что имеют поликлиники с этих ̶м̶ер̶т̶в̶ы̶х ̶д̶у̶ш̶ пациентов? Кто финансирует этот бред? Кто должен это контролировать? Как это отражается на статистике по тому же ковиду, в целом? Случаи эти не единичные, постоянно, оказывается, поднимают эту проблему, им обещают исправить, но через некоторое время вновь приписки. Как ведется обучение персонала, что вбивают в данные пациента в эту базу? Кого и как наказали за прошлые случаи?» — задалась важными вопросами астанчанка.



Кстати, под публикацию пришли и разработчики приложения. Руководитель службы экспертизы и мониторинга Кырыкбаев Дархан объяснил, что так называемые приписки — это огромная проблема, с которой они не единожды обращались в управление здравоохранения.



«Мы — частная компания разработчиков. Государство не финансировало наш проект никак, ни одного тенге. Многие люди обращаются к нам с приписками. … Мы сопровождаем приложение технически, как разработчики. Но, как мы видим, отдельные поликлиники занимаются приписками. Когда люди обращаются к нам, по сути, мы отправляем данный запрос отдельно в каждую поликлинику для разбирательств. Также нами были отправлены письма на руководителей управления здравоохранения. Нам не все равно, поверьте, но мы не являемся надзорным органом как управления здравоохранения, чтобы оказать воздействие, принимать меры в отношении врачей», — подытожил он.