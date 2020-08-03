Количество погибших казахстанцев от коронавируса превысило тысячу

С 27 июля по 2 августа в Казахстане зарегистрированы 265 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.



Всего с начала эпидемии в стране погибли 1058 человек.



Летальные исходы зафиксированы в следующих регионах:



в Акмолинской области – 8:

Мужчины - 1965, 1950, 1940, 1969 годов рождения,

Женщины - 1974, 1950, 1939, 1952 годов рождения.



в Алматинской области -12:

Мужчины - 1962, 1949, 1965, 1942, 1948, 1952 годов рождения,

Женщины - 1953, 1936, 1960,1956,1949, 1952 годов рождения.



в Атырауской области -7:

Мужчины - 1961, 1947, 1951 годов рождения,

Женщины - 1959, 1959, 1955, 1978 годов рождения.



в Западно-Казахстанской области - 14:

Мужчины - 1961, 1965, 1952, 1933, 1958, 1947, 1953 годов рождения,

Женщины - 1970, 1962, 1959, 1957, 1940, 1938, 1957 годов рождения.



в Восточно-Казахстанской области - -38:

Мужчины - 1959, 1970, 1951, 1969, 1950, 1951, 1964, 1961, 1945, 1955, 1952, 1960, 1939, 1949, 1974, 1950, 1955, 1948, 1935, 1973, 1951, 1949, 1948, 1956, 1951, 1958, 1958, 1946, 1943 годов рождения,

Женщины - 1942, 1958, 1950, 1960, 1943, 1936, 1941, 1946, 1953 годов рождения.



в Актюбинской области -9:

Мужчины - 1955, 1964, 1943, 1952, 1962, 1951 годов рождения,

Женщины - 1965, 1968, 1958 годов рождения.



в Жамбылской области – 15:

Мужчины - 1939, 1967, 1952, 1961, 1956, 1977, 1956 годов рождения,

Женщины - 1939, 1950, 1952, 1951, 1950, 1951, 1964, 1975 годов рождения.



в Карагандинской области – 49:

Мужчины - 1946, 1947, 1952, 1962, 1948, 1961, 1940, 1960, 1954, 1949, 1974, 1955, 1967, 1955, 1952, 1974, 1941, 1984, 1960, 1939, 1952, 1935, 1954, 1945, 1949, 1971, 1956 годов рождения,

Женщины - 1945, 1939, 1970, 1932, 1953, 1941, 1955,1952, 1939, 1950, 1935, 1940, 1932, 1985, 1954, 1952, 1955, 1945, 1936, 1946, 1942, 1950 годов рождения.



в Костанайской области -5:

Мужчины - 1944, 1955, 1988, 1946 годов рождения,

Женщина - 1941 года рождения.



в Кызылординской области -1:

Женщина - 1958 года рождения.



в Мангистауской области –7:

Мужчины - 1957, 1976, 1943, 1960, 1964 годов рождения.

Женщины - 1952, 1931 годов рождения.



в Павлодарской области - 5:

Мужчины - 1957, 1943 годов рождения,

Женщины - 1962, 1950, 1947 годов рождения.



в Северо-Казахстанской области –2:

Мужчины - 1945, 1941 годов рождения.



в Туркестанской области -3:

Мужчины - 1958, 1992 годов рождения,

Женщина - 1955 года рождения.



в городе Нур-Султан –29:

Мужчины - 1975, 1956, 1965, 1939, 1961, 1963, 1980, 1941, 1980, 1960, 1952, 1958, 1949, 1954, 1950, 1942, 1950, 1960, 1947, 1956 годов рождения,

Женщины - 1956, 1959, 1944, 1955, 1942, 1990, 1963, 1940, 1966 годов рождения.



в городе Алматы – 53:

Мужчины - 1954, 1950, 1947, 1935, 1979,1944, 1941, 1958, 1934, 1937, 1962, 1950, 1951, 1970, 1934, 1949, 1949, 1933, 1978, 1961, 1971, 1964, 1967, 1943, 1945, 1960, 1951, 1950, 1928, 1938, 1929, 1942, 1968, 1951, 1935, 1928, 1950 годов рождения,

Женщины - 1934, 1946,1957, 1951, 1958, 1961, 1937, 1952, 1935, 1948, 1924, 1948, 1932, 1942, 1936, 1950 годов рождения.



в городе Шымкент -8:

Мужчины - 1954, 1959, 1959 годов рождения,

Женщины - 1961, 1938, 1956, 1975, 1950 годов рождения.