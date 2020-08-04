Cловно ядерный гриб: взрыв в столице Ливана сняли с воды

Сообщается, что он был такой силы, что в домах в нескольких километрах от эпицентра выбило стекла, двери, осыпались потолки, повалило деревья.Мощ­ней­ший взрыв, ко­то­рый про­гре­мел 4 ав­гу­ста в сто­ли­це Ли­ва­на Бей­рут, уда­лось снять с воды. На трех­се­кунд­ном видео, опуб­ли­ко­ван­ном в Сети, за­пе­чат­ле­ны кадры огром­но­го черно-бе­ло­го об­ла­ка, окра­ши­ва­ю­ще­е­ся в крас­ный цвет.Взрыв­ная волна под­ня­ла в воз­дух воду, а также вы­би­ла стек­ла и двери в близ­ле­жа­щих домах, вит­ри­ны ма­га­зи­нов. Под за­ва­ла­ми и об­лом­ка­ми могут на­хо­дить­ся люди.Ин­фор­ма­ции о по­стра­дав­ших пока нет.По пред­ва­ри­тель­ным дан­ным, взо­рвал­ся ко­рабль с пи­ро­тех­ни­кой. Также пред­по­ла­га­ет­ся, что взры­вов было два.