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Мощный взрыв в Бейруте. Разрушено здание посольства Казахстана. Пострадал дипломат

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 00:07
Мощный взрыв в Бейруте. Разрушено здание посольства Казахстана. Пострадал дипломат
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В столице Ливана произошел сильный взрыв. Ему предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. После в небо поднялся столб красного дыма. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.



Много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

«Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», — заявил сотрудник местного Красного Креста.

По данным РИА Новости, ранения получили десятки человек, машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, причем настолько сильных, что грохот был слышен более чем в 20 км от города. Причины взрыва пока неизвестны, но Al Arabiya отмечает, что взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Стало известно и о том, что было разрушено здание посольства Казахстана.

В результате воздействия взрывной волны был причинён ущерб помещению дипломатической миссии РК в Ливане, консул получил незначительные ранения, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Дипломаты находятся на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Казахстана, находящихся на территории Ливана.

Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.



Источники Reuters в спецслужбах подтверждают, что взрыв произошел в порту Бейрута, в том районе, где расположены склады. Ливанский телеканал LBC сообщает о взрыве на складе фейерверков.

По данным ливанского телеканала MTV, первоначальные данные свидетельствуют о том, что причиной взрыва не был теракт.

Ливанская исламистская группировка «Хизбалла» отвергла предположение о том, что взрыв мог произойти в результате авиаудара израильской армии по складу оружия группировки в порту Бейрута. Израиль также заявил о непричастности к инциденту.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа национальным днем траура по погибшим при взрыве. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил случившееся со атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.

«За всю свою жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа», — заявил Аббуд.

О большем числе пострадавших со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана сообщает и Reuters. Телеканал LBC сообщает о сотнях раненых и призывах к добровольцам сдавать кровь для пострадавших.



Портал Arab News со ссылкой на очевидцев сообщает о масштабных разрушениях в прилегающих к месту взрыва районах, а также выбитых стеклах в окнах домов в милях от порта. По данным телеканала LBC, пострадали также автомобили на расположенной неподалеку магистрали.


Источник: HOLANEWS
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