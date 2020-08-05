Мощный взрыв в Бейруте. Разрушено здание посольства Казахстана. Пострадал дипломат

В столице Ливана произошел сильный взрыв. Ему предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. После в небо поднялся столб красного дыма. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.







Много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.



«Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», — заявил сотрудник местного Красного Креста.



По данным РИА Новости, ранения получили десятки человек, машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.



Телеканал Al Arabiya сообщает, что в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, причем настолько сильных, что грохот был слышен более чем в 20 км от города. Причины взрыва пока неизвестны, но Al Arabiya отмечает, что взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.



Стало известно и о том, что было разрушено здание посольства Казахстана.



В результате воздействия взрывной волны был причинён ущерб помещению дипломатической миссии РК в Ливане, консул получил незначительные ранения, сообщили в Министерстве иностранных дел.



Дипломаты находятся на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Казахстана, находящихся на территории Ливана.



Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.







Источники Reuters в спецслужбах подтверждают, что взрыв произошел в порту Бейрута, в том районе, где расположены склады. Ливанский телеканал LBC сообщает о взрыве на складе фейерверков.



По данным ливанского телеканала MTV, первоначальные данные свидетельствуют о том, что причиной взрыва не был теракт.



Ливанская исламистская группировка «Хизбалла» отвергла предположение о том, что взрыв мог произойти в результате авиаудара израильской армии по складу оружия группировки в порту Бейрута. Израиль также заявил о непричастности к инциденту.



Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа национальным днем траура по погибшим при взрыве. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил случившееся со атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.



«За всю свою жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа», — заявил Аббуд.



О большем числе пострадавших со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана сообщает и Reuters. Телеканал LBC сообщает о сотнях раненых и призывах к добровольцам сдавать кровь для пострадавших.







Портал Arab News со ссылкой на очевидцев сообщает о масштабных разрушениях в прилегающих к месту взрыва районах, а также выбитых стеклах в окнах домов в милях от порта. По данным телеканала LBC, пострадали также автомобили на расположенной неподалеку магистрали.