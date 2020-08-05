Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии

Толпы мигрантов из Узбекистана и Таджикистана атаковали сотрудников Росгвардии на границе России и Казахстана.



Речь идет о приезжих, живущих последние месяцы на краю Самарской области. Они хотели попасть на родину, однако Казахстан закрыл границы из-за пандемии коронавируса.



Попавшим в засаду пришлось разбить палаточный лагерь в этом месте. С тех пор Казахстан так и не открыл границу. Вероятно, терпение людей лопнуло, и они попытались прорваться через пограничников, передает Telegram-канал Mash.



В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.



