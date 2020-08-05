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Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии

Просмотров:1334 Опубликовано: Сегодня, 01:07
Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии
Кадр видео
Толпы мигрантов из Узбекистана и Таджикистана атаковали сотрудников Росгвардии на границе России и Казахстана.

Речь идет о приезжих, живущих последние месяцы на краю Самарской области. Они хотели попасть на родину, однако Казахстан закрыл границы из-за пандемии коронавируса.

Попавшим в засаду пришлось разбить палаточный лагерь в этом месте. С тех пор Казахстан так и не открыл границу. Вероятно, терпение людей лопнуло, и они попытались прорваться через пограничников, передает Telegram-канал Mash.

В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.



Источник: МК
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Комментарии ( 1 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 01:47
Давно пора, люди там уже несколько месяцев без еды и воды, деньги кончаются, живут как скот в самодельных палатках.
Посмотришь видео от россиян, которые им помогают чем могут, аж жаль узбеков становится.
Карантин какой то придумали, проехали бы узбеки домой к себе и проблем бы не было!
 
 

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