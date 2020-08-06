Мужчина купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу

Еще один гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные американскими властями на преодоление последствий коронавируса, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным министерства юстиции США, бизнесмену из штата Техас предъявили обвинения в мошенничестве при получении льготных займов на сумму 1,6 миллиона долларов, которые он, вместо зарплаты персоналу компании, потратил на покупку спортивного авто (купленный им Lamborghini Urus стоит больше 200 тысяч долларов), дорогих часов, недвижимости и развлечений.
29-летний Ли Прайс получил доступ к заемным средствам, предоставляемым правительством США на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу во время пандемии.
Теперь молодой человек обвиняется в сообщении ложных сведений банку, мошенничестве и незаконных денежных операциях.
Ранее в мае житель Флориды Дэвид Хайнс купил себе новый Lamborghini на деньги, выделенные на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Мужчину обвинили в мошенничестве и присвоении почти четырех миллионов долларов, выделенных на выплату зарплат работникам малого бизнеса.
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