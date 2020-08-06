Пользователей Сети удивило шевелившееся "живое мясо"

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

Видео с куском мяса, которое "шевелится", стало популярным в Twitter, сообщает TengriMIX со ссылкой на публикацию пользователя Yo! Artist.По словам девушки, ее мама испугалась и даже отказалась готовить из этого мяса что-либо. Но, как прокомментировали другие пользователи соцсети, такое часто происходит с очень свежим мясом. По словам одного из них, он уже несколько лет забивает барана на Курбан-Байрам. Нередко после освежевания мышцы продолжают сокращаться. Этот процесс может продлиться от двух до трех часов.Биологи также присоединились к обсуждению и прокомментировали, что это результат реакции между белками миозином и актином. Это происходит из-за еще не испарившейся аденозинтрифосфорной кислоты, которая питает мышцы. Хотя организм уже не живет, остатки белков продолжают работать.Другие пользователи сказали, что с рыбами происходит то же самое. После того как разрезаешь ее, она все равно будет трепыхаться от мышечного рефлекса. Маме девушки посоветовали сходить на рынок и попросить кого-нибудь из продавцов разделать при ней живую рыбу, чтобы убедиться в том, что это вполне нормальная реакция мяса.