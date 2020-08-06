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85 процентов больных вне поля зрения - врач о коронавирусе в Казахстане

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 13:01
85 процентов больных вне поля зрения - врач о коронавирусе в Казахстане
Фото:elements.envato
Около 85 процентов зараженных COVID-19 могли оказаться вне поле зрения врачей. Об этом рассказала на онлайн-брифинге профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии Казахстанского медицинского университета непрерывного образования Раушан Тьесова-Бердалина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, 60-70 процентов больных коронавирусом - бессимптомные, которые могут заражать людей.

"На сегодняшний день система первичной медико-санитарной помощи, скажем так, не эффективна. Выявляемость и обращаемость населения составляет всего лишь 14 процентов, соответственно, где-то 85 процентов больных могут остаться за полем зрения медицины.

Бессимптомным может быть кто угодно, и это можно понять только с помощью анализов.

Но если бы люди постоянно проходили медосмотр, этого бы не было. Дело в том, что именно у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей - тонзиллитами, бронхитами - иммунная система неадекватно работает. Они и становятся бессимптомными разносчиками этой инфекции.

Поэтому ношение масок может стать одним из ограничений для прекращения дальнейшей передачи болезни", - рассказала врач.

Напомним, что в Алматы усилили контроль за бессимптомными пациентами. В случае нарушения карантина таких носителей могут поместить в карантинный стационар, оштрафовать, а в случае заражения других людей - даже завести уголовное дело.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 14:36
закрыли мир на карантин из-за болезни, которая в большинстве случаев вообще незаметна для человека.
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:09
Анализы научитесь нормально обрабатывать сначала, потом уже к уголовным мерам можете приступать.

Медиков полицейских нам только не хватало
 
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  • babe
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:19
вот так вот вроде не болеешь, а тебя уже могут сделать изгоем )
 
 

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