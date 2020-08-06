85 процентов больных вне поля зрения - врач о коронавирусе в Казахстане

Около 85 процентов зараженных COVID-19 могли оказаться вне поле зрения врачей. Об этом рассказала на онлайн-брифинге профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии Казахстанского медицинского университета непрерывного образования Раушан Тьесова-Бердалина, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По ее словам, 60-70 процентов больных коронавирусом - бессимптомные, которые могут заражать людей.



"На сегодняшний день система первичной медико-санитарной помощи, скажем так, не эффективна. Выявляемость и обращаемость населения составляет всего лишь 14 процентов, соответственно, где-то 85 процентов больных могут остаться за полем зрения медицины.



Бессимптомным может быть кто угодно, и это можно понять только с помощью анализов.



Но если бы люди постоянно проходили медосмотр, этого бы не было. Дело в том, что именно у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей - тонзиллитами, бронхитами - иммунная система неадекватно работает. Они и становятся бессимптомными разносчиками этой инфекции.



Поэтому ношение масок может стать одним из ограничений для прекращения дальнейшей передачи болезни", - рассказала врач.



Напомним, что в Алматы усилили контроль за бессимптомными пациентами. В случае нарушения карантина таких носителей могут поместить в карантинный стационар, оштрафовать, а в случае заражения других людей - даже завести уголовное дело.