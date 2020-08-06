Действенное средство от коронавируса назвал доктор Комаровский

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал способ, который может уберечь казахстанцев от заражения коронавирусом, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



По его словам, каждый человек, думая о профилактике вирусной инфекции, должен понимать, что такое инфицирующая доза и где ее можно получить.



"Когда вы совершаете вдох, в дыхательные пути может попасть определенное количество вируса. Чем больше количество вирусов попадет, тем выше вероятность и тяжесть болезни. Каждый человек для себя должен понимать, где возникают условия, при которых в кубическом метре воздуха может быть максимальное количество вируса. Это может возникнуть там, где есть больной человек, но при этом не будет воздухообмена. Если это люди поймут, они смогут ответить на все вопросы. Если над вами небо, лес, парк, улица, любое выдыхаемое количество вируса растворяется в огромном объеме воздуха. Поэтому заразиться можно при тесном контакте с тем, кто выдыхает. Но если помещение не вентилируется, это просто беда", - заявил Комаровский.



Он читает, что люди должны пересмотреть свои взгляды на то, чего они боятся.



"Везде должны быть проветривание воздуха, вентиляция. Самая волшебная таблетка называется простым словом "сквозняк". Нужно увеличить дистанцию между людьми и организовать воздухообмен. Маски масками, но это эффективно", - считает доктор.



Комаровский отметил, что "казахстанцам пора понять: либо вы научитесь жить в условиях открытых форточек и сквозняков, либо будете сидеть в своих домах".