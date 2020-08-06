Приписки на 75,5 миллиона тенге выявили в Damumed

11 607 приписок на сумму почти 75,5 миллиона тенге обнаружили в Damumed за полгода. Мониторинг проводили специалисты Фонда социального медицинского страхования. Вопрос на личный контроль взял секретарь Совета Безопасности Казахстана Асет Исекешев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Фонде социального медицинского страхования рассказали, что по итогам мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи за первое полугодие было выявлено 11 607 случаев фактически не оказанных, но внесенных в информсистемы медицинских услуг на сумму 75 415 970 тенге. Удержанные суммы ФСМС вновь направляются на оплату оказанных медуслуг.



"Фонд соцмедстрахования регулярно проводит мониторинг качества и объема оказанных медуслуг в информационных системах. Медорганизации, допустившие приписки, подпадают под штрафные санкции, размер которых в 2019 году увеличен в три раза со 100 до 300 процентов от стоимости медуслуги", - рассказали в пресс-службе фонда.



Кроме того, вопросом заинтересовался секретарь Совета Безопасности Казахстана Асет Исекешев. Он также обещал проверить факты о несуществующих записях в приложении Damumed. Об этом он написал в комментариях под постом жительницы Нур-Султана Арай Ордабаевой, которая в числе первых заявила о проблеме.



"Указанные факты будут проверены", - заверил Асет Исекешев.



Знают о проблеме и в Министерстве здравоохранения. Официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов заявил, что Минздрав заинтересован "в искоренении практики приписок".



"Я тщательно разобрался в происходящем. Речь идет о фиктивной регистрации больных медицинскими учреждениями, у которых есть договоры с фондом. В целях наживы делаются такие приписки в буквальном смысле", - сказал он.



Коджахметов также подчеркнул, что наказывать нужно тех, кто непосредственно имеет отношение к припискам.



"Та сторона, которая предоставила такие данные, обязана выплатить штраф в размере 300 процентов от суммы страхования. Но есть мнение, что нужно усиливать персональную ответственность руководителей, медучреждений и персонала, которые допускают подобное", - добавил он.



О выявленных случаях приписок Коджахметов предлагает сообщать по номеру 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.



Тем временем пользователи Сети по-прежнему выкладывают скриншоты из приложения, где указаны их несуществующие визиты к врачам. Многие случайно узнают, что уже "посещали" больницы и "сдавали" анализы.



"За последние 12 лет я лишь пару раз была в государственной поликлинике, в основном посещала специалистов на платной основе, по страховке. Так вот в последний раз я была на скрининге 2 июля 2019 года. Один раз! Но, судя по выписке, у меня серьезные проблемы со здоровьем (о которых я не знаю), я лечилась там долго, и на меня было потрачено немало государственных денег. Судя по тому, как много выявляется подобных случаев, это похоже на отработанную схему отмывания государственных средств", - написала Гульназ Имамниязова.



"На эти приемы я не записывался, тем более не ходил. О них я узнал только сегодня. Задним числом. В один день я якобы посещал и офтальмолога, и хирурга. Кстати, когда мне действительно понадобился травматолог или хирург, я не смог к нему попасть. Лучше бы на ПЦР-тест записали. Как теперь понять, списывали ли за это деньги и в каком объеме?" - написал Талгат Калиев.



Приложение Damumed - комплексная медицинская информационная система, в которой можно вызвать врача на дом, записаться на прием, получить рецепты и многое другое.



Ранее сообщалось, что заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко в социальных сетях выразил недовольство по поводу приписок несуществующих приемов врачей в приложении Damumed.