Крушение самолета Bek Air: экс-чиновники признали вину

В Алматинской области судят экс-чиновников по делу о крушении самолета Bek Air. Подсудимые признались в незаконной выдаче земли близ аэропорта города, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На скамье подсудимых оказались пятеро бывших госслужащих – экс-начальник отдела земельных отношений Талгарского района Рустам Турысбеков, бывший начальник Талгарского районного отделения научно-производственного центра земельного кадастра Жарас Машимбаев, исполняющий обязанности начальника того же органа Медеу Калыбеков, исполняющий обязанности начальника сектора землеустройства Талгарского районного отделения "Научно-производственный центр земельного кадастра" Берик Абдуллаев и еще один бывший начальник отдела земельных отношений того же района Кайрат Алтынбекулы.



Также вместе с ними по делу проходит посредник - риелтор Нурайым Алданиш. По версии следствия, она связала всех чиновников между собой.



Пятеро экс-госслужащих признали свою вину в суде и раскаялись. Единственная, кто не считает себя виновной, - это риелтор.



Большинство подсудимых обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.



Дело рассматривает судья Талгарского районного суда Айдос Байгалиев. Адвокаты риелтора заявили отвод всему составу суда. Они считают, что пятеро бывших чиновников и их родственники могут быть знакомы с судьями, поскольку все живут в Талгаре, а обвиняемые некогда занимали руководящие должности в госорганах.



В качестве примера адвокаты привели судью Еркебулана Келемсейтова. Он был вынужден взять самоотвод, потому что знаком с одним из подсудимых Жарасом Машимбаевым.



Однако в отводе всего состава Талгарского районного суда отказали.



"Рассматривающими отвод судьями не усматривается заинтересованность судей Талгарского районного суда по данному уголовному делу, поскольку адвокатом Керимовой Р.В. не предоставлены достоверные доказательства, что судьи лично или косвенно заинтересованы в данном деле", - написано в судебном решении.



Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алматы. Об этом заявил вице-премьер-министр Роман Скляр.



Также представители Bek Air заявили, что здание оказалось препятствием для самолета и что, если бы не было этих препятствий, жертв не было бы.



Ранее юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек заявил, что вокруг аэропорта Алматы идет незаконная застройка. По его словам, этот участок относился к категории орошаемых сельхозугодий и принадлежал одной женщине. Так как эта земля расположена близко к взлетно-посадочной полосе, то на ней согласно Земельному кодексу нельзя было строить жилые дома и заниматься некоторыми видами сельского хозяйства, связанными с животноводством. Это привлекает птиц, которые могут стать помехой для самолетов.



Авиакатастрофа с самолетом Bek Air, вылетевшим из Алматы в Нур-Султан, произошла рано утром 27 декабря 2019 года. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.