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Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 17:17
Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО
Фото: mgorod.kz
Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как рассказали родственники погибшей Екатерины Ананьевой, вчера был задержан подозреваемый.

- Подозреваемым по делу проходит 17-летний сын депутата маслихата ЗКО Валерия Крылова. Сейчас он находится в ИВС. Задержан он был 5 августа в 18.00. Кроме того, в лодке вместе с ним находилась дочь известного предпринимателя. Однако она находится не в городе, поехала в Алматы за визой в Лондон. Ей предъявлено обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления. Она сегодня, 6 августа, должна была прилететь в Уральск, - рассказала двоюродная сестра погибшей Людмила Ермеккалиева.

Кроме того, она добавила, что наконец-то завершилась экспертиза катеров.

- По результатам стало известно, что катер Крылова был весь в крови, - пояснила женщина. - Хочу выразить благодарность нашим полицейским. Все-таки есть честные и неподкупные люди. Человеческое спасибо следователю отделения полиции Жангалинского района Руслану Кисанбаеву и оперуполномоченному Кенжибеку Ешенову Абайского ОП.

Между тем сам Валерий Крылов утверждает, что уверен в невиновности сына. Он также подтвердил, что мальчик был задержан.

- На самом деле на берегу было много лодок, все эти лодки взяли на экспертизу, идет следствие и всех "таскают". Следствие пытается назначить виновным моего сына. Доказательств никаких нет. Я надеюсь, что дело будет доведено до конца и все будет ясно тогда. Мое личное убеждение - мой сын не виноват. Сына задержали на 48 часов, задержали по какой-то ужасной статье от бессилия, от того, что они ничего не могут сделать. Завтра в обед он выходит, и я думаю, что этот кошмар прекратится. Единственное - идет общественная травля, - говорит Валерий Крылов.

Депутат также убежден, что если дело дойдет до суда, то оно "в суде развалится".

- Если не дойдет до суда, на что я надеюсь, значит, найдут виновных - тех, кто причастен к этой трагедии, и отвяжутся от нас. Я уверен в своем сыне, мы будем идти до конца. Мы же не можем взять на себя чужую вину. Если бы мой сын был виноват или причастен каким-то боком к этому, мы бы давно встретились с потерпевшими, начали бы с ними решать все вопросы по совести, так же это делается. Но этого нет. Зачем моему сыну брать на себя чужую вину? Я думаю, что разберутся во всем. Вопрос временный, - уверен Валерий Крылов.

Катер Крыловых был изъят полицейскими на экспертизу. На вопрос о том, действительно ли эксперты обнаружили кровь на их катере, он ответил отрицательно.

- Нет, вранье все. Экспертиза есть биологическая, там несколько экспертиз. Вы что? О чем вы говорите? Посмотрите официальные данные, - ответил депутат.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что прокомментируют задержание позже.

6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась. Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей рассказали, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 31 июля в редакцию "МГ" обратились владельцы катеров, которые были изъяты полицейскими на экспертизу. Они рассказали, что экспертиза водной техники длится уже 1,5 месяца.


Источник: Мой ГОРОД
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 17:53
Ужасная трагедия
 
 

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