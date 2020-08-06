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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Генпрокуратура проверит Damumed

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 20:11
Генпрокуратура проверит Damumed
Фото ©Турар Казангапов
Заведующий секретариатом Совета Безопасности Казахстана Ерлан Байтукбаев рассказал о том, что Генеральная прокуратура начнет проверки в отношении возможной фальсификации в системе Damumed, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вопрос о возможной фальсификации данных по медицинскому обследованию и лечению граждан находится на контроле Аппарата Совета Безопасности. Помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев поручил Генеральной прокуратуре до 28 августа провести проверку и в случае подтверждения поступающей информации принять меры прокурорского реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - сказал Ерлан Байтукбаев.

Ранее сообщалось, что 11 607 приписок на сумму почти 75,5 миллиона тенге обнаружили в Damumed за полгода. Мониторинг проводили специалисты Фонда социального медицинского страхования.

Тем временем пользователи Сети по-прежнему выкладывают скриншоты из приложения, где указаны их несуществующие визиты к врачам. Многие случайно узнают, что уже "посещали" больницы и "сдавали" анализы.

Кроме того, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко в социальных сетях выразил недовольство по поводу приписок несуществующих приемов врачей в приложении Damumed.

Приложение Damumed - комплексная медицинская информационная система, в которой можно вызвать врача на дом, записаться на прием, получить рецепты и многое другое.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 20:59
Там столько приписок (!),если покапать хорошо. Создали условия для махинаций.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:14
КНБ, финпол и и.д всех надо кидать туда на проверку. Со всеми не договорится, если только он не из семьи хана.
 
 

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