Генпрокуратура проверит Damumed

Заведующий секретариатом Совета Безопасности Казахстана Ерлан Байтукбаев рассказал о том, что Генеральная прокуратура начнет проверки в отношении возможной фальсификации в системе Damumed, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Вопрос о возможной фальсификации данных по медицинскому обследованию и лечению граждан находится на контроле Аппарата Совета Безопасности. Помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев поручил Генеральной прокуратуре до 28 августа провести проверку и в случае подтверждения поступающей информации принять меры прокурорского реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - сказал Ерлан Байтукбаев.
Ранее сообщалось, что 11 607 приписок на сумму почти 75,5 миллиона тенге обнаружили в Damumed за полгода. Мониторинг проводили специалисты Фонда социального медицинского страхования.
Тем временем пользователи Сети по-прежнему выкладывают скриншоты из приложения, где указаны их несуществующие визиты к врачам. Многие случайно узнают, что уже "посещали" больницы и "сдавали" анализы.
Кроме того, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко в социальных сетях выразил недовольство по поводу приписок несуществующих приемов врачей в приложении Damumed.
Приложение Damumed - комплексная медицинская информационная система, в которой можно вызвать врача на дом, записаться на прием, получить рецепты и многое другое.
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